Schönster Bahnhof der Region mit neun Buchstaben 

Stralsund

Auch wenn Jörg Straßburg kein Stralsunder ist, sondern aus Barth kommt und in Sassnitz wohnt, gibt es doch allen Grund, den 53-Jährigen an dieser Stelle als Gesicht des Tages zu adeln. Denn auf die Frage, welcher der schönste Bahnhof in Vorpommern-Rügen ist, antwortet er: „Das ist der Bahnhof in Stralsund.“ Neogotischer Baustil, riesiges Wandbild, gute Verpflegungsangebote, keine stressige Atmosphäre – ja, da kann man zustimmen.

Und Straßburg muss es wissen, arbeitet er der doch seit vielen Jahren bei der Deutschen Bahn. Straßburg war schon Lokführer, Zugbegleiter und ist seit drei Jahren als Triebfahrzeugführer tätig. Er kennt jeden Haltepunkt und jede Verbindung in der Region. „Die schönste Strecke, die ich je gefahren bin, ist die Strecke zwischen Sassnitz und Rostock“, sagt er.

Von Anja Krüger, Kai Lachmann