Schon vormittags: Pkw-Fahrer mit 2,19 Promille intus in Stralsund erwischt

Wegen Trunkenheitsfahrten müssen sich gleich mehrere Autofahrer in Stralsund verantworten. Die zog die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr, darunter Fahrzeugführer, bei denen schon am Vormittag erhebliche Werte ermittelt wurden.

Am Sonntag stoppte die Polizei einen betrunkenen Pkw-Fahrer in der Barther Straße in Stralsund. 2,19 Promille ergab der Atemalkoholtest – durchgeführt am Vormittag gegen 11 Uhr. Quelle: dpa