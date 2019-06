Günz

Nicht zu fassen, das Kranorama in Günz ist schon wieder von Vandalen heimgesucht worden. Diesmal kamen die Unbekannten, rissen den Zaun nieder und nahmen Sträucher mit. Offensichtlich abtransportiert per Auto. Rote Johannisbeeren, die die Mitarbeiter aus ihren privaten Gärten mitgebracht hatten, um das Gelände zu verschönern.

„Wir sind empört und traurig“, sagt Dr. Günter Nowald, Leiter des Kranichzentrums in Groß Mohrdorf, zu dem das Kranorama am Günzer See gehört. „Wir können nicht glauben, dass es Leute gibt, die sowas machen, das ist dreist und nicht nachzuvollziehen“, ärgert sich Nowald und schiebt hinterher: „Das sind jetzt keine großen materiellen Werte, aber es kann doch nicht sein, dass die Leute jetzt schon Pflanzen stehlen. Wir wollten, dass die Besucher von den Beeren naschen können, sozusagen als Begrüßung am Kranorama. Aber auch für die Vögel waren die Früchte gedacht.“ Man reiße sich seit Jahren den Hintern auf, um den Touristen und Einheimischen etwas Schönes zu bieten, sozusagen zum Wohlfühlen.

Es mache jetzt bei der Trockenheit auch keinen Sinn, etwas Neues zu pflanzen. Und so steht jetzt nur noch ein verlassener Strauch am Eingangsbereich. Den hat Helmut Blaschke, ein neuer Mitarbeiter im Kranichzentrum, der sich um die Grünanlagen kümmert, nun wieder ordentlich eingepflanzt und gewässert. „Auch den Zaun haben wir inzwischen gerichtet“, so Nowald gegenüber der OZ.

Wie der Leiter des Kranichzentrums der OZ gestern sagt, habe man schon mehrfach Anzeige erstattet. „Die Verfahren wurden immer eingestellt, deshalb lassen wir das diesmal. Trotzdem würden wir uns freuen, wenn Leute, die in den letzten Tagen etwas beobachtet haben, uns diese Informationen weitergeben. Wir tun hier etwas für die Region, und es ist schlimm zu wissen, dass es Leute aus der Region gibt, die uns das kaputt machen“, reagiert der 57-Jährige stocksauer und ergänzt: „Wir wollen das einfach öffentlich machen, um auch die Einwohner zu sensibilieren, etwas genauer hinzugucken. Das geht uns doch alle was an.“

Bereits im März dieses Jahres hatten sich Diebe und Vandalen am Kranorama zu schaffen gemacht. Diverse Picknick-Rückstände – vom Getränkebehälter über Verpackung bis hin zu Dosen und Tellern –lagen rund um den Parkplatz verteilt. Außerdem fanden die Mitarbeiter Gartenabfälle, die wohl eher auf den Kompost oder in die braune Tonne gehören würden. Und als wäre der ganze Dreck noch nicht genug böse Überraschung gewesen, stellten die Mohrdorfer auch fest, dass 26 Eichenpfähle fehlen. Diese dienen auf dem Platz als Absperrung. Wahrscheinlich ist der Einbau eines Kamins ins Eigenheim so teuer, dass es nicht mehr fürs Brennmaterial gereicht hat, wurde damals vermutet.

Die Pfähle wurden inzwischen ersetzt. Landwirt Jürgen Patzer aus der Nachbargemeinde Neu Bartelshagen spendierte die neuen Eichenstämme. „Dafür danken wir herzlich, und vielleicht gibt es ja jetzt auch Leute, die uns Sträucher zur Verfügung stellen...“, hat Günter Nowald den Glauben an das Gute noch nicht ganz verloren.

Kranorama – der runde Kranich-Utkiek Die neue Aussichtsplattform „Kranorama“ in Günz wurde am 15. Oktober 2015 eingeweiht. Sie löste das alte, viel zu klein gewordene Häuschen ab. Das Kranorama bietet über zwei Etagen beste Bedingungen für die Vogelliebhaber, die hier ihren Beobachtungsdrang stillen können. 400000 Euro kostete das Projekt. Größter Geldgeber für das Kranorama, das in einem der weitläufigsten Vogelschutzgebiete entstand, ist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit. Das Günzer Projekt ist aus dem Bundesprogramm biologische Vielfalt gefördert worden, und zwar als „Schatz an der Küste“. Investiert wurden außerdem Eigenmittel von Kranichschutz Deutschland. Und hinter dem stehen Naturschutzbund, WWF und die Lufthansa Group. Ehrenamtliche Kranich-Ranger stehen den Gästen während der Kranichrast im Frühjahr und Herbst mit Fachwissen und Beobachtungstechnik zur Seite, geben viele Infos zu den „Tänzern des Nordens“. Das Nabu-Kranichzentrum in Groß Mohrdorf ist täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Schautafeln, Präparate und ein 20-minütiger Film geben einen Einblick in das Leben der Glücksvögel. Auch wenn zurzeit keine große Kranichrast zu sehen ist, können sich die Besucher über die Kraniche viele Informationen holen.

Ines Sommer