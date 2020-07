Zimkendorf

Die Kiste scheint richtig verfahren: Während die Gemeinden des Amtes Niepars mit der Naturschutzbehörde des Landkreises um den Bau eines Borgwallsee-Rundwegs ringen, sorgt das Verschwinden eines Schreiadlerhorstes für Aufregung (die OZ berichtete). Die Naturschützer gehen von einer mutwilligen Zerstörung aus. Die Kommunen hegen derweil Zweifel daran, dass es den Horst dort gibt und ob er überhaupt zur Brut genutzt wurde. Da ist Zoff vorprogrammiert. Und den gab es in den letzten Wochen reichlich.

Kripo ermittelt nach Anzeige des Amtsvorstehers

Fakt ist, dass die Kripo in dem Fall ermittelt, denn es bestehe der Verdacht einer Straftat, so die Polizei. Der Pantelitzer Bürgermeister Fred Schulz-Weingarten (parteilos) hatte in seiner Funktion als Amtsvorsteher Anzeige erstattet, um die Sache aufzuklären. Ermittlungsergebnisse liegen noch nicht vor.

„Für uns ist ganz klar: Dort gab es einen Schreiadlerhorst“, sagt Dr. Andre Wittkamp, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises. Doch sowohl dem Landkreis als auch den betroffenen Gemeinden ist klar: Die Wogen müssen sich glätten, um in der eigentlichen Sache, nämlich den Rundweg, weiterzukommen. „Wir haben ein gutes Schreiadler-Netzwerk, doch das hat durch den Vorfall Schaden genommen. Jetzt müssen wir versuchen, das Ganze zu kitten“, findet Dr. Nicole Wasmund.

Die Projektleiterin für den Schutz des Schreiadlers in der Nordvorpommerschen Waldlandschaft will sich gern als Vermittlerin einbringen, denn sie hat zu beiden Fronten gute Kontakte. „Ich wünsche mir, dass wir einen naturnahen Ausbau des Weges hinbekommen.“

Idee des Rundwegs bleibt

Lässt man den jüngsten Stress außen vor, bleibt trotzdem der ursprüngliche Zwist um den Verlauf des Borgwallsee-Weges. Es geht um eine ganz sensible Stelle mitten im Wald, einem Areal, wo der Schreiadler zu Hause ist. Fakt ist: Den Weg durch den Wald gibt es schon, er ist öffentlich und findet sich auf Karten wieder. Er wird bereits von Radlern genutzt. „Wir wollen da jetzt keine Betonspurbahn hinbauen. Wir wollen aber einen vernünftigen Weg, damit sich die Leute nicht die Ohren brechen“, sagt Fred Schulz-Weingarten.

25 Kilometer rund um den Borgwallsee Die Vision: Radler und Wanderer können sich um das Gewässer bewegen und bekommen dabei Infos zu Heimatgeschichte, Natur und Menschen der Region. Da erfährt man etwas über das Ziegelmoor bei Lüssow oder kann längst vergessenes Handwerk nachempfinden. Kleine Mitmachstationen wie Baumwurzeln, Tunnel oder Riesenfernglas sind ebenfalls geplant. Entstehen soll ein etwa 25 Kilometer langer, kombinierter Rad- und Wanderweg. Das Vorhaben greift dabei sowohl auf ausgebaute Bestandsstrecken zurück als auch auf neue Teilabschnitte. Bis zu sechs Stationen sollen als Rastplätze mit Informationsgelegenheiten entstehen. Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) hatte im Sommer 2017 für das Vorhaben 2,25 Millionen Euro Förderung in Aussicht gestellt. Geschätzte Gesamtkosten: 2,5 Millionen. Von dem Rundweg um den Borgwallsee profitieren zunächst die Anlieger Steinhagen, Lüssow und Pantelitz. Jakobsdorf wird mit einem Wanderabzweig zur Klosterruine Endingen eingebunden. Später erhält der nördliche Teil des Amtes Anschluss, und zwar mit dem Projektteil „Binnen un Bodden“. Über den Pütter See geht es zur Backstein-Basilika Niepars bis zum Hafen Zühlendorf, zum Kranich-Ausguck nach Groß Kordshagen oder zur Gutsanlage Neu Bartelshagen. Nicht dabei ist der Ausbau des Radweges an der L21. iso

Andre Wittkamp hat trotzdem Bauchschmerzen: „Wir gehen davon aus, dass der Weg dann mehr genutzt wird. Die Frage ist, ober der Schreiadler dadurch gestört wird. Das müssen wir untersuchen. Wir haben den Gemeinden aber auch eine Alternative vorgeschlagen.“ Die sieht eine Versetzung der Trasse vor und ist sechs Kilometer länger als der jetzige Weg.

Amt lehnt Alternative der Naturschützer ab

„Das Problem ist, dass es da über Privatgrundstücke geht, die wir erst kaufen müssten. Das gelingt uns nie, denn die Landwirte verkaufen nicht. Die brauchen ihre Flächen“, so Fred Schulz-Weingarten. „Ich hoffe, dass es möglich ist, die alte Trasse irgendwie zu nutzen.“ Da bei einem Treffen letzte Woche die Wogen wieder ziemlich hoch schlugen, spricht sich der Nieparser Amtsvorsteher für eine kleine Pause aus. „Alle sollten erst mal runter kommen, und dann verhandeln wir weiter. Aber alle Beteiligten sollten auch noch mal reingucken in unsere Planung, denn die sieht an besagter Stelle einen so genannten erdgebunden Ausbau vor. Die Betonspurbahn ist an Feldern geplant, weil dort auch landwirtschaftliche Fahrzeuge lang fahren müssen.“

Die Kreis-Naturschutzbehörde kennt die Argumente. „Wir gucken jetzt noch mal alles genau, denn auch wir wollen eine Lösung. Vielleicht haben wir da einen Vorschlag. Aber dazu dann in vier Wochen mehr.“

Schon viel Geld in Planung gesteckt

Dass die Gemeinden Pantelitz, Lüssow und Steinhagen nun für den Borgwallsee-Rundweg kämpfen, obwohl sie sich mit der anfänglichen Idee des Steinhäger Ex-Bürgermeisters nur langsam anfreunden konnten, hat drei Gründe: Erstens wurden Fördermittel zugesagt in Höhe von zwei Millionen Euro. Zweitens ist schon viel Geld in die Planungen geflossen. Und drittens sind in Negast bereits Aussichtsplattform und Info-Häuschen im Bau.

Von Ines Sommer