Naturschutz - Schreiadler in Not: So wird die seltene Vogelart in Vorpommern geschützt

Zwölf Paare des Schreiadlers sind in der Nordvorpommerschen Waldlandschaft zu Hause. Die Population ist stabil, soll aber wachsen. Den langfristigen Schutz der seltenen Art und andere Naturschutzprojekte lassen sich Bund und Land in zehn Jahren 8,5 Millionen Euro kosten.