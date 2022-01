Schüler aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen: „Ohne Sport werde ich hibbelig“

Stralsund/Rügen

Für den elfjährigen Erik Schuch ist Sport enorm wichtig. „Ich brauche die Bewegung, sonst werde ich hibbelig“, sagt der Stralsunder. Daher hofft er besonders, dass die Sportvereine weiter offen sind und es hier nicht wieder zu Schließungen kommt.

Seit Beginn seiner Schulzeit ist Erik im Kinderzirkus Ostsee’O’lini aktiv, zudem spielt er gerne Fußball mit seinen Freunden. Seit einem Jahr ist Erik auch Mitglied des Stralsunder Volleyballvereins SVV.

Vor einigen Monaten hat er sich noch einen Wunsch erfüllt, als er sich auch dem Angelverein anschloss. „Am liebsten gehe ich an der Gorch Fock Barsche angeln, am Teich macht es nicht ganz so viel Spaß. Da ist nicht so viel Action“, meint Erik, der es liebt, an der frischen Luft aktiv zu sein.

Eines möchte er aber noch lernen: „Bisher nimmt Oma immer die Fische aus. Das muss ich mir noch beibringen lassen.“ Außerdem wartet daheim auf den Sechstklässler des Schulzentrums am Sund dann noch Familienhund Chico.

Von Wenke Büssow-Krämer