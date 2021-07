Schüsse im Stralsunder Supermarkt: Neue Details zu Tat und Täterin

Stralsund

Schüsse im Supermarkt: Mit einer Schreckschusspistole hat eine 53-jährige Frau am Montagabend im Netto-Markt am Frankendamm für Aufregung und einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Verletzt wurde niemand, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die Schützin habe den Laden betreten, obwohl sie dort Hausverbot hat. Deshalb sei sie von Angestellten hinausgebeten worden. Plötzlich habe die Frau erneut im Eingangsbereich des Marktes gestanden und mit der Waffe in die Luft geschossen. Nach Angaben der Polizei sollen zum Zeitpunkt der Tat zehn Kunden und drei Angestellte im Laden gewesen sein.

Frau hatte „den Betriebsablauf gestört“

Die Frau flüchtete nach den Schüssen, wurde aber kurze Zeit später von Polizisten mithilfe von Pfefferspray überwältigt und in Gewahrsam genommen. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau außerdem zwei Messer bei sich trug. Zwar blieb die mutmaßliche Täterin unverletzt, doch in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen sie werde wegen versuchter schwerer Körperverletzung, wegen des Verstoßes gegen das Waffenrecht und wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Denn das Geschäft durfte sie nicht betreten, da sie in der Vergangenheit „den Betriebsablauf gestört hat“, wie die Polizeisprecherin es ausdrückte. Der Leiter des Marktes sagte, dass es eine „heftige Situation“ für das Personal und die Kunden gewesen sei, wollte sich aber sonst nicht weiter äußern. Der Betrieb wurde fortgeführt.

Zum Motiv habe die Frau laut Polizei bisher keine Angaben gemacht. Nach OZ-Informationen stammt die 53-Jährige aus der Gemeinde Wittenhagen. Dort sei sie schon mehrfach aufgefallen, unter anderem, weil sie vor einiger Zeit mit einem an einem Gürtel befestigten Küchenmesser als Bedrohung wahrgenommen wurde. Nach einem Gespräch mit dem richterlich bestellten Betreuer soll es dann aber ruhiger um die Person geworden sein.

Von Winfried Wagner (dpa), Kai Lachmann, Christin Assmann und Christian Rödel