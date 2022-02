Schüsse in Stralsund: 25-Jähriger feuert vom Balkon

Stralsund

Wildwest im sonst eher ruhigen Stralsunder Stadtteil Viermorgen: Am Samstagabend hatte eine Frau gegen 19.30 Uhr beobachtet, wie ein junger Mann im Haus gegenüber Schüsse abgab, während er auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Lübecker Allee stand. Die Zeugin alarmierte sofort die Polizei.

Sieben Funkstreifen im Einsatz

Insgesamt sieben Funkstreifenwagen vom Hauptrevier Stralsund fuhren zum Einsatzort. Die eingesetzten Beamten konnten ebenfalls einen Schuss wahrnehmen. Nachdem die Wohnung des Stralsunders und die Umgebung gesichert waren, wurde zum Wohnungsmieter Kontakt aufgenommen.

Der 25-jährige Deutsche schien augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln zu stehen und wurde wegen erheblicher psychischer Auffälligkeiten den Rettungskräften nebst Notarzt übergeben. „Der Beschuldigte wurde aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes in die Psychiatrie gebracht“, sagt Verena Splettstößer, in der Neubrandenburger Leitstelle Polizeiführerin vom Dienst, am späten Abend der OZ.

Polizei findet Waffen und Munition

Während der Mann ins Krankenhaus kam, durchsuchte die Polizei die Wohnung. Die Beamten fanden diverse Waffen, Munition, Waffenteile und Betäubungsmittel. Um welchen Typ es sich bei der Tatwaffe handelt, konnte die Polizei noch nicht sagen. „Wir prüfen das gerade. Wenn nötig, wird auch noch eine genaue Untersuchung veranlasst“, so die Erste Polizeihauptkommissarin. Sie betont gegenüber unserer Zeitung, dass zu keiner Zeit Menschen in Gefahr waren. Auch eine Evakuierung oder ähnliche Maßnahmen seien nicht nötig gewesen.

Gegen den Balkon-Schützen werden nun Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Von Ines Sommer