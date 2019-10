Schüsse in Zansebuhr: Mann wird in Psychiatrie behandelt

Zansebuhr

Das war ein jähes Ende der Nachtruhe für die Einwohner von Zansebuhr in der Gemeinde Niepars: Mit mehreren Schüssen wurden sie in der Nacht zum Samstag gegen 2.40 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Augenzeugen berichteten der OZ von dumpfen Geräuschen. Später wird klar: Ein 55-Jähriger hatte auf einem Privatgrundstück mit einer Kalaschnikow um sich geschossen.

Woher der Mann das Gewehr hatte, ist noch unklar. Fest steht, dass er nicht im Besitz eines gültigen Waffenscheins ist. Laut Polizeiangaben habe sich der Schütze in einer psychischen Ausnahmesituation befunden.

Familienstreit eskalierte

Denn nach bisherigen Erkenntnissen sei den Schüssen ein Familienstreit in der Wohnung vorausgegangen. Offensichtlich sei der Tatverdächtige dann ausgerastet, rausgerannt und hat Schüsse auf das Haus abgefeuert. Dabei sei eine Fensterscheibe zu Bruch gegangen. Verletzt wurde niemand, hieß es gestern in der Polizeimeldung.

Polizei kann Mann zum Aufgeben bewegen

„Als die alarmierte Polizei am Ort des Geschehens eintraf, stand der Mann mit der Waffe in der Hand auf dem Grundstück. Die Beamten aus Barth und die wenig später eintreffenden Kollegen aus Stralsund, die als Verstärkung gerufen wurden, haben mit sehr viel psychologischem Geschick und Fingerspitzengefühl auf den Mann eingewirkt, so dass er dann relativ problemlos überwältigt und festgenommen werden konnte“, sagte Polizeisprecherin Claudia Tupeit gestern gegenüber der OZ.

Auf die Frage, ob die Beamten bei dem Einsatz schusssichere Westen getragen haben, erklärte die Pressesprecherin: „Sie hatten keine Schutzkleidung an, haben die Situation aber aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung auch so gut in den Griff bekommen.“

Der Mann, bei dem ein Atemalkoholwert von 1,98 Promille gemessen wurde, kam zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik. Er sei bisher nicht polizeibekannt gewesen, so die Polizei.

Die Familie stand auch gestern noch unter Schock und wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern.

Feuerwehr ebenfalls im Einsatz

Gegen acht Uhr am Samstagmorgen wurde auch die Freiwillige Feuerwehr aus Niepars in die Zansebuhrer Hauptstraße gerufen. „Wir hatten den Auftrag, die Tür samt Rahmen auszubauen. Es hieß, das sei ein Beweismittel und werde gebraucht“, berichtet Gregor Wedig von der Feuerwehr und ergänzt: „Offensichtlich hatte die Polizei vorher vergeblich nach einem Tischler gesucht, der das erledigen kann. Aber das ist am Wochenende nachts wahrscheinlich schwierig.“

Die Nieparser Blauröcke waren mit einer Gruppe von neun Leuten angerückt, nach dem Ausbau der Tür war für sie der Einsatz schnell erledigt. Allerdings hatten die Feuerwehrleute schon ein mulmiges Gefühl, denn der Einsatzbefehl hieß: Tür öffnen. „Wenn die Polizei uns zum Türöffnen ruft, erwartet uns meistens nichts Gutes“, so Feuerwehrmann Matti Holtfreter und schiebt hinterher: „Ich bin auf den Tag genau seit 20 Jahren bei der Feuerwehr. Aber ich habe in unserer Gemeinde weder Schüsse erlebt noch eine Tür samt Rahmen ausgebaut.“

Kripo ermittelt

Inzwischen hat die Kriminalpolizei-Inspektion Anklam die Untersuchung übernommen und ermittelt unter anderem wegen unerlaubten Waffenbesitzes.

