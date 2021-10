Stralsund

Das Amtsgericht Stralsund hat zwei mutmaßliche Parkautomatenknacker, die nach einer größeren Verfolgungsjagd auf Rügen gestellt worden waren, in Untersuchungshaft geschickt. Das Gericht folgte damit Anträgen der Staatsanwaltschaft, wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte.

Die 43 und 33 Jahre alten Verdächtigen stammen von der Insel Rügen und waren am frühen Donnerstagmorgen bei einem größeren Polizeieinsatz unweit von Hagen nahe Lohme (Vorpommern-Rügen) festgenommen worden. Die Polizei prüft nun, ob die Männer für weitere Parkautomatenattacken in der Region verantwortlich sind.

Polizisten bei Festnahme verletzt

Ein Zeuge hatte die Polizei am Donnerstagmorgen alarmiert. Bei der Suche nach den Verdächtigen soll einer der Männer Polizisten mit einer Pistole bedroht haben. In dem Zusammenhang gab ein Beamter Warnschüsse in die Luft ab.

Nach der Festnahme der Verdächtigen wurde bei einem der Männer ein Messer gefunden und im Dickicht lagen zwei Gas- und Schreckschusspistolen, die vermutlich den Verdächtigen gehörten. Auch Aufbruchwerkzeug wurde gefunden. Zwei Beamte wurden bei der Suche und Festnahme verletzt. Am Parkautomaten im Nationalpark Jasmund entstand ein Schaden von mindestens 10 000 Euro.

Von dpa