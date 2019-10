Maren Marlow meldete sich zu Jahresanfang als Teilnehmerin beim OZ-Projekt „Los! Laufen!“ an. Mittlerweile hat sie deutlich abgenommen und fühlt sich viel wohler in ihrem Körper. Am Samstag wartet das große Ziel: Der Zwölf-Kilometer-Lauf beim Rügenbrückenmarathon in Stralsund.