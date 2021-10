Schuhe brannten in zwei Stockwerken: Polizei sucht Brandstifter in Stralsund

Stralsund

Wer hat Schuhe in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund angezündet? Dieser Frage geht die Polizei derzeit nach. Wie die Beamten mitteilen, ging am Samstag gegen 18.45 Uhr ein Notruf bei der Leitstelle ein. Im dritten und fünften Obergeschoss eines Hauses brannten Schuhe. Diese waren vor den jeweiligen Wohnungen abgestellt.

Die Feuer wurden schnell bemerkt und durch die Bewohner gelöscht. Ein Stromkasten wurde beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung und sucht nach Zeugen, die Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Stralsund unter Tel. 03831/2890624, im Netz oder jede weitere Dienststelle entgegen.

Von RND/axl