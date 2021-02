Vorpommern

Corona macht alles schwerer. Für Schüler ist es eine harte Zeit, vor allem für jene, die iin diesem Jahr vor ihrem Abschluss stehen. OZ-Reporter haben die Betroffenen befragt.

Schlimmer als im ersten Lockdown

Schon im letzten Jahr war das Abitur aufgrund der plötzlichen Schulschließung und verschobener Prüfungen etwas speziell. Inhaltlich fehlte aber kaum etwas. Das ist dieses Jahr anders. Die Schulschließung vom 16. Dezember war absehbar, besser vorbereitet war man deswegen nicht. „Es ist genauso wie im ersten Lockdown, wenn nicht sogar noch schlimmer“, kommentiert die Fastabiturientin Merle Ritzer den Distanzunterricht am Hansa-Gymnasium „weil Lehrer nur Aufgaben hochladen und fehlender Stoff kaum nachgeholt wird.“

Fehlenden Stoff gäbe es reichlich, viele Themen seien einfach weggefallen. Mittels einzelner Aufgaben solle man ihn sich eben selbst erarbeiten. Was nicht vermittelt wurde, kann nicht abgefragt werden, daher strich man reihenweise Klausuren. „Das hat Druck rausgenommen“, sagt die 18-Jährige, allerdings fehle auch die Rückmeldung über die eigene Leistung, was vor allem in Hinblick auf die Abiturprüfungen problematisch ist. „Ich weiß noch nicht, ob ich gerade überhaupt auf dem richtigen Stand bin“, meint Merle „aber aktuell fühle ich mich gut vorbereitet.“

Nun ist nämlich in MV zumindest für die Abschlussklassen Präsenzunterricht möglich. Sind sie also gerade nicht in Quarantäne, es sitzen 30 Schüler zusammen in einem Klassenraum und haben normalen Unterricht. Abstand ist so natürlich nicht möglich, dafür trägt man Masken. Mit einem Antrag kann man sich befreien lassen, das mache in Merle’s Kursen aber kaum jemand. Eine Schülerin vom Goethe-Gymnasium erzählt dagegen, sie sitze teilweise nur mit vier Leuten im Unterricht. In dem Fall kann sich zumindest niemand über mangelnden Abstand beschweren.

Am Gymnasium Grimmen macht Keylipp Dallmann dieses Jahr sein Abitur. Quelle: Christin Assmann

Alles kann man nicht schaffen

Keylipp Dallmann (17) macht dieses Jahr am Gymnasium Grimmen sein Abitur in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathe, Musik und Wirtschaft. Der letzte Schultag und die Prüfungstermine wurden um zehn Tage verschoben, um die Vorbereitung auf die Prüfungen zu verlängern. „Damit wir den ganzen Stoff schaffen, der jetzt weggefallen ist oder es vielmehr zu versuchen. Alles kann man nicht mehr schaffen“, sagt Keylipp mit der Hoffnung, dass die Prüfungen vielleicht der schwierigen Situation angepasst werden. Er selbst fühlt sich ausreichend auf seine Prüfungsfächer vorbereitet. „Aber bei anderen Fächern hinken wir im Stoff hinterher, bei denen wir das jetzt auch kaum noch aufholen können. Das bleibt dann für Zuhause und bedeutet noch mehr Druck“, erklärt der Abiturient.

Die Angst, in Abschlussprüfungen durchzufallen, spürt er nicht. „Aber ich will später nicht hören: Das ist der 21er-Jahrgang, die hatten leichte Prüfungen, vielleicht sind die ja gar nicht so schlau. Hoffentlich kommt das niemanden in die Quere“, so Keylipp weiter. Jetzt konzentriert er sich auf sein Ziel: Schlagzeug spielen. Neben dem Abi-Stress ist der junge Musiker auch Früh-Student an der HMT in Rostock, wo es nach dem Abschluss zum Studium hingehen soll. „Der große Traum ist, mit einer Band berühmt zu werden. Ansonsten: Hauptsache Schlagzeug! Hauptsache Musik“.

Nele-Sazzette Suhrke (16) besucht die zehnte Klasse der Martinschule in Greifswald Quelle: Alexander Kruggel

Gutes Gefühl für die Prüfungen

„Ich gehe mit einem guten Gefühl in die Prüfungen“, sagt Nele-Sazzette Suhrke. Die 16-Jährige besucht die zehnte Klasse der Martinschule in Greifswald. Ihre Lehrer hätten sie mit ausreichend Material und Prüfungen aus den Vorjahren versorgt, erzählt sie. Ende April und Anfang Mai muss sie in den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Englisch eine Klausur schreiben. Dazu kommt die Verteidigung einer Facharbeit und eine mündliche Prüfung. In welchem Fach die Greifswalderin diese ablegen will, weiß sie noch nicht. „Wahrscheinlich in Musik, weil ich recht musikalisch bin“, meint Nele. Etwa zwei Wochen, vor und nach Weihnachten, musste sie in diesem Schuljahr bisher zu Hause lernen.

Das heißt aber nicht, dass ihr Schulalltag im Präsenzunterricht ganz normal verläuft. In der inklusiven Martinschule werden Schüler unterschiedlichen Leistungsniveaus zusammen unterrichtet. In Neles Klasse waren bisher auch Mitschüler, die, anders als sie, das Abitur ablegen wollen und bis zum Ende des letzten Schuljahrs auch Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Zudem werden die Klassen zur Zeit in Kleingruppen von bis zu acht Schülern gesplittet – einen Großteil ihrer ehemaligen Klassenkameraden sieht Nele also auch im Präsenzunterricht nicht. Einen Ausbildungsplatz hat sie bereits. Nach der Schule möchte sie in Greifswald bleiben und am Seminar für Kirchlichen Dienst (SKD) eine Ausbildung zur Erzieherin machen.

Nancy Nekwapil und Marvin Scheel bereiten sich auf die Abschlussprüfung an der Bernsteinschule in Ribnitz-Damgarten vor. Quelle: Robert Niemeyer

Direkter Kontakt zum Lehrer wichtig

„Ich bin froh, dass wir wenigstens in der Schule sein können“, sagt Marvin Scheel. Der unmittelbare Kontakt zum Lehrer, direkte Nachfragen, schnelle Hilfe, alles wichtige Aspekte bei der Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. „Als Abschlussklasse ist es wichtig, in der Schule zu sein“, sagt auch Scheels Klassenkameradin Nancy Nekwapil. Die 16-Jährige und der 17-jährige Scheel besuchen die zehnte Klasse der Bernsteinschule in Ribnitz-Damgarten und müssen wie so viele unter den Bedingungen der Corona-Pandemie im April ihre Abschlussprüfung ablegen.

Trotz der Einschränkungen und Herausforderungen im Alltag sagen beide: „Wir fühlen uns gut vorbereitet.“ Ein viel größeres Problem als das zehnte Schuljahr sei dabei das vergangene neunte Schuljahr gewesen. Hier sei viel Unterrichtsstoff weggefallen, aber mittlerweile wieder aufgeholt worden. „Ich habe kein Problem mit dem Unterrichtsstoff“, sagt Nancy Nekwapil.

Mit einem anderen Stoff dagegen schon ein wenig. „Am Anfang war es doof, aber mittlerweile habe ich damit kein Problem mehr. Aber wenn ich daran denke, dass ich in der Vorprüfung 180 Minuten mit Maske sitzen muss, bekomme ich schon ein wenig Panik“, sagt die 16-Jährige.

Nach dem Regionalschulabschluss möchte sie das Fachgymnasium in Velgast besuchen, also Fachabitur machen. Marvin Scheel hat sich bei der Deutschen Bahn für eine Ausbildung beworben. Er möchte Fahrdienstleiter werden. Ob ein Abschluss in der Corona-Pandemie mehr oder weniger wert sei, „ist schwierig zu sagen“, so Marvin Scheel.

Die beiden Schüler sind zuversichtlich, dass sie die Prüfung mit guten Noten bestehen werden, und hoffen, dass dieser Erfolg auch angemessen gefeiert werden darf.

Ludwig Irrgang (15) besucht die zehnte Klasse der Greifswalder Martinschule. Auf seine Prüfungen fühlt er sich wegen des Präsenzunterrichts gut vorbereitet. Quelle: Alexander Kruggel

Material aus den Vorjahren zum Ausprobieren

„Ich fühle mich ganz gut auf die Prüfungen vorbereitet“, sagt Ludwig Irrgang. Der 15-Jährige besucht die zehnte Klasse der Martinschule in Greifswald. Seine Lehrer hätten ihn mit ausreichend Material und Prüfungen aus den Vorjahren versorgt, erzählt er. Ende April und Anfang Mai muss er in den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Englisch eine Klausur schreiben. Dazu kommt die Verteidigung einer Facharbeit im Fach Sozialkunde und eine mündliche Prüfung. In welchem Fach der Greifswalder diese ablegen will, weiß er noch nicht genau. „Auf keinen Fall in einer Naturwissenschaft“, meint Ludwig.

Etwa zwei Wochen, vor und nach Weihnachten, musste er in diesem Schuljahr bisher zu Hause lernen. Er ist froh, zurzeit wieder Präsenzunterricht in der Schule zu haben. „Alleine zu Hause zu lernen und alles selbstständig zu machen – damit kam ich gar nicht zurecht“, sagt er. Das heißt aber nicht, dass sein Schulalltag wieder vollkommen normal verläuft. Denn an der inklusiven Martinschule werden Schüler unterschiedlichen Leistungsniveaus zusammen unterrichtet.

In Ludwigs Klasse waren bisher auch Mitschüler, die anders als er das Abitur ablegen wollen und bis zum Ende des letzten Schuljahrs auch Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Zudem werden die Klassen zur Zeit in Kleingruppen von bis zu acht Schülern gesplittet – einen Großteil seiner ehemaligen Klassenkameraden sieht Ludwig also auch im Präsenzunterricht nicht. Nach der Schule möchte er gerne eine Ausbildung zum Brauer und Mälzer in Stralsund bei der Störtebeker Brauerei machen.

Präsenzunterricht hilft bei Vorbereitung auf Prüfungen

Der Zehntklässler Leon Leppin. Quelle: privat

Geschichte, Chemie und Englisch standen am Dienstag auf dem Stundenplan der Klasse 10 a der Ückeritzer Ostseeschule. Leon Leppin aus Koserow ist einer der Zehntklässler, die gegenwärtig jeden Tag Präsenzunterricht nutzen, um sich gut auf die Prüfungen vorzubereiten.

„Ich gehe jeden Tag in die Schule, auch wenn das einige meiner Klassenkameraden anders sehen. Aber der direkte Kontakt zu den Lehrern bringt wirklich viel. Präsenzunterricht hilft mir für die Prüfungen“, sagt der 15-Jährige. Er wolle auf alle Fälle einen guten Schulabschluss bekommen und strebt einen guten Dreier-Durchschnitt als Ziel an.

Vor allem habe er jetzt durch Corona gemerkt, dass man sich selbst disziplinieren muss, um das aufgegebene Pensum zu bewältigen. „Man muss sich zwingen, die Aufgaben zu erledigen und zu lernen“, sagt Leon. Deshalb will er sich jetzt noch mehr zu Hause befleißigen, „es geht schließlich auf die Prüfungen zu.“

Was wird nach dem Ende der Schulzeit? Der Schüler weiß es noch nicht genau. „Ich könnte mir vorstellen, zur Bundeswehr zu gehen. Aber auch der Erzieherberuf ist sehr interessant“, so der Jugendliche. Nur mit Mathe sollte sein künftiger Beruf nicht unbedingt zu tun haben, „das war nie meine Welt“, gesteht er. Dennoch will er sich auch auf diese Prüfung gut vorbereiten, um akzeptabel abzuschneiden. „Und die Lehrer hier in Ückeritz vermitteln den Stoff so, dass ihn die Schüler auch verstehen. Das ist wirklich eine große Hilfe“, schätzt Leon ein.

Selbstständiges Lernen bereitet aufs Studium vor

Malte Burwitz Quelle: privat

„Ich bin froh und dankbar, dass in unserem Bundesland für die Abschlussklassen Präsenzunterricht möglich ist“, sagt Malte Burwitz. Er besucht die 12. Klasse der CJD Christophorusschule Rügen in Sellin und gehört zu dem Jahrgang, der an der im Jahre 2013 eröffneten Bildungseinrichtung erstmals sein Abitur ablegen wird. „Ich sehe schon, dass wir es schwieriger haben als in den Vorjahren, weil wir vier Monate Unterrichtsausfall und dafür nur teilweise Ersatz hatten“, so der Binzer. Seinen Schulabschluss sieht er aber nicht gefährdet. „Unsere Schule bereitet uns sehr gut darauf vor. Wir haben jeden Tag einen vollen Stundenplan und zusätzliche Online-Angebote. Alle Lehrer sind für uns da, und wir haben eine intensive Vorbereitung – auch unter Prüfungsbedingungen. Wir sind zudem eine kleine Abiklasse von 14 Schülern“, so der 18-Jährige.

Er will nach dem Abitur in Berlin ein Jurastudium aufnehmen und sieht in der Lernpraxis der letzten Monate durchaus auch einen positiven Nebeneffekt. „Es ist auch eine Chance, weil das selbstständige Arbeiten eine gute Studienvorbereitung ist.“ Malte Burwitz findet es aber schade, dass die Vor-Abschlussklassen, also die 9. und 11. Klassen, gegenwärtig ein bisschen vergessen würden. „Unsere Lücken für das Abi sind aus der 11. Klasse, als der lange Lockdown war“, weiß der Abiturient.

