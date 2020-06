Schule in Stralsund: Ulkiger letzter Unterrichtstag

Stralsund

Morgen gibt es Giftblätter. Zumindest bei unserer Tochter ist es so, dass sie am regulär letzten Schultag vor den Sommerferien ihr Zeugnis erhält. Auch wenn die Blätter nicht der gesamten Klasse auf einmal überreicht werden, sondern in Gruppen. Und irgendwie ist auch mit dem Zeugnis diesmal alles anders. Keine Aufregung bei den Schülern, weil es ohnehin kaum Zensuren in den zurückliegenden Monaten gab.

Vorfreude auf die Sommerferien? Auch nicht so da wie sonst. Und auch wir als Eltern schauen dem letzten Schultag mit gemischten Gefühlen entgegen. Irgendwie ist die Bedeutung dieses Zeugnis’ nicht greifbar.

Anzeige

Aber eine Kleinigkeit wird es trotzdem geben, egal, welche Noten darauf stehen. Schon allein dafür, dass es die meisten Kinder in den vergangenen Wochen auch nicht leicht hatten, ohne Freunde, ohne Schule, dafür aber mit uns Eltern als „Hilfslehrer“. Das sollte einfach belohnt werden.

Weitere OZ+ Artikel

Von Miriam Weber