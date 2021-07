Stralsund

Großes Wiedersehen nach den Sommerferien: Am Montag startet in Stralsund für rund 5500 Mädchen und Jungen das neuen Schuljahr. Los geht der Alltag der Schüler dann im Präsenzunterricht. Doch Kinder, Eltern und auch Lehrer müssen sich darauf einstellen, dass in den ersten beiden Wochen an den Bildungseinrichtungen eine Maskenpflicht gilt sowie zwei Mal wöchentlich eine Testpflicht.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eltern sollten an Gesundheitsbestätigung denken

Am ersten Schultag müssen die Schüler ausgefüllte Formulare zur Gesundheitsbestätigung sowie zur Selbsterklärung eines negativen Testergebnisses (sofern die Testung nicht in der Schule erfolgt) mitbringen, damit sie am Unterricht teilnehmen können.

Polizei Stralsund: Besondere Rücksicht vor Schulen

Auch die jüngsten Schüler müssen zum Test. An diesem Wochenende werden 458 Mädchen und Jungen eingeschult. Danach beginnt für die Erstklässler ein neuer Lebensabschnitt. Damit sie auf dem Schulweg besser erkannt werden, haben sie unter der Woche bereits reflektierende Sicherheitskappen bekommen. Zu diesen zählten: Leonard, Melina und Linus von der Stralsunder ASB-Kita „Anne Frank“. Sie wurden am Dienstag auf dem Areal der DEKRA-Niederlassung am Grünhufer Bogen über die Gefahren auf dem Schulweg aufgeklärt. Die Autohändler-Firmengruppe Eggert, der Automobilclub Deutschland und die Stralsunder DEKRA-Niederlassung stiften seit nunmehr 23 Jahren zum Schulstart die Mützen für die Stralsunder ABC-Schützen.

Viele Unfälle im Heinrich-Heine-Ring

Denn immer wieder kommt es zu Unfällen – auch in den ersten Tagen des neuen Schuljahres. Laut Polizei Stralsund gab es im Jahr 2020 im Kreis Vorpommern-Rügen 22 Unfälle mit Kindern, die sich auf dem Schulweg befanden. Zehn der Unfälle ereigneten sich in Stralsund, mit drei Unfällen gab es eine Häufung im Heinreich-Heine-Ring. Vier Kinder wurden 2020 schwer. zwölf leicht verletzt.

Polizei-Oberkommissarin Jennifer Fischer informierte zudem darüber, dass es auch bereits 2021 im Kreis bereits neun Unfälle mit Kindern und Jugendlichen gab, fünf davon auf dem Gebiet der Hansestadt. „Bei drei Unfällen von diesen neun waren Kinder wegen ihrer eigenen Unaufmerksamkeit selber Verursacher von Zusammenstößen, deshalb ist notwendig, alle Verkehrsteilnehmer für eine allgemeine gegenseitige Rücksichtnahme zu sensibilisieren“, so Jennifer Fischer. Unter den Verletzten befanden sich Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren, die meisten davon waren Radfahrer.

Viel Geld für Schulen: Stralsund investiert 1 Million Euro

Die Hansestadt hat die Sommerferien dazu genutzt, um an den Schulen zahlreiche Verschönerungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie Neuausstattungen vorzunehmen. Unter anderem wurden Klassenräume, Flure und Fassaden gestrichen. Insgesamt lässt sich die Stadt die Arbeiten knapp 1 000 000 Euro kosten. In den Sommerferien 2020 waren es nur etwas mehr als 600 000 Euro. Den größten Posten nahm in diesem Jahr jedoch der Umbau der Küche in der Astrid-Lindgren-Schule ein. Hier wurden allein 500 000 Euro investiert.

An welchen Schulen sonst noch gebaut wird

Aktuell hat die Stadt mehrere Schulbau- und Sportanlagenprojekte am Laufen, alles zusammen ergibt fast 50 Mio. Euro Investitionskosten. Dazu gehören zum Beispiel ein Neubau für das Schulzentrum am Sund oder auch die ganz neue Burmeister-Grundschule sowie die Komplettsanierung der Gagarin-Grundschule plus neuer Sporthalle, und demnächst erfolgt die Eröffnung der neuen Sportanlage „An der Kupfermühle“.

Kostenlose Lern-App für Schüler und Lehrer

Die Hansestadt unterstützt in diesem Schuljahr alle Lehrer und Schüler auf besondere Weise: Um die teilweise erheblichen Lernrückstände aus der Zeit von Homeschooling und Wechselunterricht abzubauen, erhalten alle Lehrenden und alle Lernenden für das Schuljahr 2021/22 einen kostenlosen Zugang für die Lern-App Anton Plus. Die Zugänge werden über die Schulen mit Beginn des neuen Schuljahres zur Verfügung gestellt.

Werden Schulen wegen Corona gleich wieder geschlossen?

Eher nicht. Präsenzunterricht und Regelbetrieb haben vorerst oberste Priorität. Dieser soll in den Schulen aufrechterhalten werden, wie Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Donnerstag erklärte. „Wir brauchen den Präsenzunterricht, er ist durch nichts zu ersetzten“, betonte sie und kündigte an: Auch wenn die Infektionszahlen steigen werden, wird es keine automatischen Schulschließungen mehr in MV geben. Das Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen sah schon im Vorjahr von Schulschließungen, an betroffenen Schulen wurden primär Kohorten ausfindig gemacht. Bei dieser Strategie soll es auch im neuen Schuljahr bleiben.

Gibt es an den Schulen Luftfilter?

Vorerst nicht. Anstelle von teuren Luftfiltern setzen die Schulen auf CO2-Messgeräte. Diese sollen anzeigen, wie die Luftqualität in geschlossenen Räumen ist und wann dringend gelüftet werden muss. Der Vorteil: Die Messgeräte sind preisgünstiger als Luftreiniger. Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass während des Schuljahres beim Lüftungsmanagment nachgebessert wird. Dafür hat das Land MV jüngst ein Förderprogramm mit dem Namen MV-Schutzfond aufgelegt.

Was an den Schulen in den Ferien gemacht wurde Die Hansestadt hat in den Sommerferien 2021 insgesamt 961200 Euro in die Schulen investiert. Einen Überblick über die Arbeiten finden Sie hier: Ferdinand von Schill-Schule: Briefkasten erneuern (1000 Euro); Marie Curie- Schule: Räume streichen (7000), Vordach streichen (4000), Fußboden erneuern (3500), Abdichten Vordach (1000), Erneuerung Hoftür (10000), Reparatur Wege (6500); K. Sarnow- Schule: Malerarbeiten Treppenhaus (2000), Fassade Eingangsbereich (6500), Füllstoff Spielgerät (4000), Spielgeräte reparieren (6000), Sonnenschutzfolie (10000); J. Gagarin- Schule: Malerarbeiten Klassenräume, Flur, WC (4000); Schule Andershof:Klassenräume + Flur malern (6000), Fassade reparieren + Gerüst (2500), Schließanlage erneuern (11000); Goethe- Gymnasium: Malerarbeiten Flure (Eigenleistung); G. Hauptmann-Schule: Fassade reparieren + Gerüst (2500), Schlüsseltresor (1000), Schließanlage erweitern (11000); Förderzentrum (SFPZ): Malerarbeiten (5000 Euro), Malerarbeiten Fassade (12000), Jalousien anbauen (9500), Behinderten-WC reparieren (1000), Malerarbeiten Vogelwiese (15000); A. Lindgren-Schule: Malerarbeiten Büro (500), Fläche für Container (8000), Sanierung/ Umbau eh. Küche (500000); E.v. Haselberg-Schule:Briefkasten erneuern (1000), Belagsarbeiten (3000); Hansa-Gymnasium: Malerarbeiten Flure (7000); Burmeister-Schule:Malerarbeiten (3300), Reparatur Türen/Fenster (2300), Akustikelemente Flur (6500), Erneuerung Bodenbelag Flur (3400), Erneuerung Fassadenputz (3200), Malerarbeiten Sporthalle an Fassade und in Innenbereich (900 Euro), Reparatur Nieten Trespa-Fassade in der Sporthalle (600); Montessori GS: Malerarbeiten Fenster (6000), Instandsetzung Plattenbelag (2500), Wartung Türen (2500), Wartung Fenster (2900), Instandsetzung Kunststoffbelag (5700), Wartung Türen Regionaler Schulteil (1000); IGS:Malerarbeiten Klassenräume (5300), Erneuerung Belag Spielgerät (1000), Erneuerung Verdunkelungsrollos (7500), Malerarbeiten Fassade (3500), Sockel Fassade Haus I beschichten (3000); A.-Diesterweg-Schule: Sonnenschutzfolie Fenster (11500), Fliesenarbeiten Zuschauergang (5000); M.-Curie-Sporthalle: Fertigstellung Dachsanierung (212000); K.-Sarnow-Sporthalle: Beschriftung Foyer (1100) Produktionsschule Dänholm: Bodenbelagsarbeiten (4500), Malerarbeiten (4500)

Von Christian Rödel und Kay Steinke