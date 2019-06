Stralsund

Mehr Platz für Schüler: Im kommenden Jahr sollen die Arbeiten für einen Neubau für die Hermann-Burmeister-Schule in der Tribseer Vorstadt beginnen. Derzeit werden in einem Gebäude 650 Mädchen und Jungen der Grund- und der Regionalschule unterrichtet. „Wir haben erhebliche Platzprobleme“, sagt Thekla Rossow, Leiterin der Grundschule. „Wir freuen uns sehr, dass sich nun etwas bewegt und sind voller Hoffnung, dass es dann 2022 richtig losgehen kann.“

Mehr Platz für 300 Schüler

Bis dahin soll das neue Haus, das künftig dann mehr als 300 Grundschülern Platz bietet, fertig gestellt sein. Über die Pläne zum Bau informierte Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) Lehrer, Eltern und Schüler gemeinsam mit dem beauftragten Büro „fmr architekten“.

Bevor jedoch überhaupt etwas losgehen kann, muss zunächst die alte leerstehende „Allende“-Schule weichen, die sich noch unmittelbar neben der „Burmeister“ befindet, allerdings in einem maroden Zustand. Noch in diesem Jahr soll das Haus verschwinden, dann entsteht an der gleichen Stelle eine neue, hochmoderne Schule.

Hochmoderner Bau

Geht es nach den Plänen der Architekten, wird die neue Grundschule ein Erd- und zwei Obergeschosse erhalten und zentral belüftet sein. Die Räume werden so konzipiert, dass maximal 28 Schüler darin Platz finden.

Das gesamte Gebäude wird barrierefrei sein, außerdem werden pro Jahrgang ein Klassenraum und die Fachunterrichtsräume inklusionsgerecht ausgestattet sein. Die Flure wünschen sich die Planer als „Lernlandschaft“, wie es Architekt Dilschad Berkholz ausdrückt. „Die Flächen der Flure hatten in der Vergangenheit immer wenig Bedeutung. Wir würden das gern ändern und diese aufwerten.“ Sie könnten vielfältiger genutzt werden und einen Mehrwert durch Angebote wie Aufenthalts- oder Lernbereiche erhalten. Vorgesehen ist außerdem, dass es pro Kind einen Garderobenschrank geben wird. Die früher klassische Bibliothek soll nun zu einer Mediathek werden. An das Gebäude wird außerdem eine Aula gebaut, die für das Mittagessen, für Versammlungen oder Aufführungen genutzt werden kann.

Drei Zugänge zur Schule

Der Außenbereich des zukünftig deutlich größeren Schulgeländes ist noch in Planung. Fest steht allerdings, dass drei Zugänge zur Schule dazu beitragen sollen, die Situation am Morgen zu entspannen, wenn viele Eltern ihre Kinder zur Schule bringen – oft mit einem Auto. Dabei soll unter anderem eine sogenannte Kiss and Go-Zone dafür sorgen, dass die Kinder sich in Ruhe und sicher von den Eltern verabschieden können. Zudem wird es mehr Möglichkeiten geben, um Fahrräder abzustellen.

Farbig, aber nicht kunterbunt

Auch einen ersten Vorschlag zur Farbgestaltung des Gebäudes haben die Architekten präsentiert. Dabei haben sie sich im Vorfeld mit dem Namengeber der Schule, Hermann Burmeister, auseinandergesetzt. „Dass er Naturwissenschaftler war, kann sich in den Farben widerspiegeln“, sagt Dilschad Berkholz. So könnte er sich mit seinen Kollegen vorstellen, dass im Außenbereich großflächig tragende Farben zum Einsatz kommen. „Das sind Farben, die nicht durch ihre Leuchtkraft oder Intensität auffallen, sondern erst in der Kombination mit anderen Farben, vor allem durch Akzentuierungen, verstärkt werden“, so der Architekt. Was aber für die Planer ganz klar sei: „Bei einer Grundschule sollte man sehen, dass Kinder dort lernen, ohne das man gleich ein Konfettihaus daraus machen muss.“

Der komplette Neubau der Schule bis 2022 soll etwa 10 Millionen Euro kosten. Neben den Abrisskosten in Höhe von 300 000 Euro kommen weitere 900 000 Euro für die Gestaltung des Außenbereichs hinzu. Dafür hoffe Alexander Badrow auf Vorschläge von den Schülern und Lehrern.

Miriam Weber