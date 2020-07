Stralsund

Sommerferien – für Schüler und Lehrer eine schöne Zeit zum Erholen und Verreisen. Für so manchen Bauarbeiter hingegen sind die sechs Wochen sehr arbeitsintensiv. Zum Beispiel für Mathias Brestel. Der Maler ist dabei, der halben Fassade der Marie-Curie-Schule einen neuen Anstrich in warmen Tönen zu verpassen. „Na klar ist das anstrengend, aber das ist mein Job“, sagt er. Und wenn er sieht, was er schon geschafft hat, macht ihn das auch stolz.

Im Inneren der Schule hört es sich an wie in einer Schlagerdisko. Brestels Kollegen Stefan Küther und David Kübler haben ihr Baustellenradio aufgedreht, sodass die Musik durchs abgeklebte Treppenhaus schallt, in dem ihr Gerüst steht und auf dem sie ganz oben malern.

Anzeige

Schule startet am Montag

Auch die Wände in den Gängen sind abgeklebt, die Böden mit Vlies ausgelegt. Hier ist noch eine ganze Menge zu tun. „Wir kommen aber gut vorwärts“, sagt Küther. „Und es sind ja auch noch ein paar Tage Zeit.“ Der reguläre Schulbetrieb geht am kommenden Montag wieder los.

Weitere OZ+ Artikel

Stefan Küther und David Kübler verschönern das Treppenhaus der Marie-Curie-Schule. Quelle: Kai Lachmann

Kleine Maßnahmen, große Projekte

Die Arbeiten sind ein Teil einer ganzen Reihe von Maßnahmen (siehe Infokasten). In der Zeit vor den Ferien, als wegen der Corona-Pandemie die Schulen geschlossen waren und später nur für einen Teil der Schüler geöffnet wurden, hat die Stadt bereits einiges an Verschönerungsarbeiten in Angriff genommen.

Hier wird gewerkelt Insgesamt 608 000 Euro werden in folgende Projekte investiert: Regionalschule „ Marie Curie“: Neuer Anstrich für Treppenhaus Ost und die Fassade. Grundschule „ Karsten Sarnow“: Malerarbeiten im Treppenhaus und im Flur. Regionalschule „ Adolph Diesterweg“: Die Schließanlage wird erneuert. Grundschule Andershof und Grundschule „ Gerhard Hauptmann“: Klassenräume werden gemalert. Regionale Schule „ Hermann Burmeister“: Fenster und die Aula im Erdgeschoss bekommen neue Farbe und die Schließanlage wird erneuert. Malerarbeiten finden auch im Sonderpädagogischen Förderzentrum statt. In der Astrid-Lindgren-Schule erfolgen Dacharbeiten und eine Strangsanierung. In der Förderschule „ Ernst von Haselberg“ stehen Maler- und Belagsarbeiten auf der To-do-Liste. In der Allende-Sporthalle sind der Einbau des Sauberlaufs und des Windfangs sowie Malerarbeiten zu erledigen. Zudem wird dort gemalert, ebenso wie in der Sporthalle Brunnenaue, wo die Duschräume an der Reihe sind. Die Diesterweg-Sporthalle hat nach den Ferien eine sanierte Dachterrasse. In der Sporthalle der Sarnow-Schule werden zudem Akustikdecke, Beleuchtung, mehrere Innentüren sowie Estrich und Fliesen im Flur erneuert. Hinzu kommen Malerarbeiten im Foyer und in Umkleiden sowie Arbeiten am Außenputz. Zusätzliche 44 000 Euro gibt die Stadt für Sport-Außenanlagen aus: Im Stadion der Freundschaft werden die Sitze erneuert und Malerarbeiten erfolgen. Zudem wird das Damen-WC modernisiert. Im Paul-Greifzu-Stadion gibt es neue Sitzbankauflagen und in der Sportanlage Teichhof werden Kunststoffflächen repariert.

Obwohl nun kein herausragender Auftrag dabei ist, steckt Stralsund doch eine stattliche Summe in die Renovierung und Aufwertung ihrer Bildungseinrichtungen und Sportanlagen: Mehr als 600 000 Euro kommen dabei insgesamt zusammen.

Marwin Moraweck, Matthias Maciejewski und Tatjana Selck streichen einen Klassenraum in der Grundschule Andershof. Quelle: Kai Lachmann

Und damit nicht genug. Denn neben den kleineren Arbeiten plant Stralsund auch Größeres, wie Stadtsprecher Peter Koslik auflistet: Der Abriss der ehemaligen Allende-Schule soll im kommenden Monat beginnen. Der Neubau der Burmeister-Grundschule im Frühjahr 2021 schließt daran an. Für die Erweiterung des Schulzentrums am Sund läuft die Ausführungsplanung. „Mit dem kürzlich durch das Innenministerium bestätigten Haushalt können wir voll loslegen und alle Investitionen ,unter Volldampf’ setzen“, sagt Koslik.

Sporthalle Andershof liegt im Zeitplan

„Für die Sanierung der Gagarin-Grundschule werden die Lose jetzt ausgeschrieben. Baubeginn ist im Oktober.“ Dann etwa werde auch mit dem Neubau der Gagarin-Sporthalle begonnen. Apropos Sporthalle: Der Bau der neuen Halle an der Schule Andershof liegt gut im Zeitplan und soll bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. In der vergangenen Woche wurde sie von außen gestrichen. Die beiden Maler hatten vom Gerüst aus einen wunderbaren Ausblick in Richtung Strelasund.

Viel Spaß bei der Arbeit und einen schönen Ausblick von da oben hatten die Maler der Sporthalle Andershof in der vergangenen Woche. Quelle: Kai Lachmann

Ein neuer Außenanstrich für das angejahrte Schulgebäude ist noch nicht geplant. „Sie ist die letzte in der aktuellen Sanierungsrunde, bevor wir wieder von vorne anfangen“, sagt Inge Wessel, die im Bauamt die Expertin für die Schulen ist. Wenn die Generalsanierung ansteht, werde auch die Fassade gemacht. „Das ist nicht heute und nicht morgen, aber wir nehmen die Schule so langsam ins Visier“, ergänzt Stadtsprecher Koslik.

Kein coronabedingter Umbau

Bauliche Veränderungen in den Schulen aufgrund des Coronavirus erfolgen nicht. Für Markierungen auf dem Boden sind die Hausmeister zuständig, so Koslik. Eilig angebrachte Desinfektionsmittelspender werden sogar wieder abgebaut. „Dort, wo Händewaschen möglich ist, wird kein Spender benötigt“, sagt Inge Wessel. „Wenn auch nicht in jedem Klassenraum, so ist das aber doch an allen Schulen möglich.“ Sie gibt außerdem zu bedenken, dass die Mittel nicht unkontrolliert an Kinder abgegeben werden dürfen.

In der Grundschule Andershof hängen Hygienehinweise aus. Quelle: Kai Lachmann

Dass der Unterricht für alle bald wieder losgeht, bereitet Wessel kein Kopfzerbrechen. „Die Reinigungskräfte sind belehrt worden, dass sie verstärkt Türgriffe abwischen und mehr in den Toiletten desinfizieren sollen. Das ist alles schon vor den Ferien gemacht worden und wird nun weitergeführt.“ Und Stadtsprecher Koslik verspricht: „Alle Schulen werden zum Schuljahresbeginn blitzblank sein.“

Von Kai Lachmann