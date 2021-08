Schulstart an Stralsunds Schulen: Darum ist die Maskenpflicht eine Last

Stralsund

Die erste Woche des neuen Schuljahres haben Schüler und Lehrer ohne große Hindernisse gemeistert. Nur vereinzelt fehlten Mädchen und Jungen, die die erste Schulwoche nach einem Auslandsaufenthalt noch in Quarantäne verbringen mussten. „Der Schulstart ist glattgelaufen. Der Unterricht läuft nach Plan und bei uns fehlten nur zwei Schüler durch Quarantäneauflagen“, berichtet Thomas Janke vom Hansa-Gymnasium.

CO2 -Messgeräte und offene Fenster

Nachdem sich die meisten Schulen gegen Luftfilteranlagen entschieden haben, wird hier auf CO2 -Messgeräte gesetzt. „Wir haben noch einige nachbestellt. Die werden nächste Woche erwartet, so dass dann in jedem Raum ein Messgerät zur Verfügung steht“, sagt Schulleiter Thomas Janke. Ansonsten läuft es mit dem Lüften unproblematisch. Das haben wir auch im Herbst und Winter hinbekommen.“

„Auch bei uns stehen Messgeräte in jedem Raum“, sagt Ramona Harfenmeisterin von der Grundschule Andershof. „Die Schüler achten dann schon selbst auf die Ampel und das Lüften. Das klappt sehr gut“, meint die Schulleiterin. Luftfilteranlagen seien hingegen viel zu laut, um sie in Klassenräumen einsetzen zu können.

Schüler und Lehrer sehnen Ende der Maskenpflicht entgegen

Die Maske stellt zum Schulstart aber erneut ein Ärgernis dar. Spätestens in der sechsten Stunde fällt das Atmen schwer. „Ich habe mir 15 Minuten vor Unterrichtsschluss die Maske runtergerissen. Meine große Trinkflasche war längst leer. Ich konnte nicht mehr. Die Lehrerin hat nichts gesagt, aber die Klassenkameraden haben mich schon ermahnt“, berichtet ein Sechstklässler. Regina Landt vom Schulzentrum am Sund kann mit dem Schüler mitfühlen. „Das Lästigste für Schüler und Lehrer ist derzeit die Maskenpflicht. Wir hoffen, dass sie bald abgeschafft wird. Für einen guten Unterricht ist die Maske sehr hinderlich“, so die Schulleiterin.

Regina Landt, Leiterin des Stralsunder Schulzentrums am Sund, Mads Quelle: Christian Rödel

Denn das dauerhafte Lüften stellt Lehrer und Schüler des Schulzentrums vor ein Problem. „Wir haben die Baustelle auf dem Hof. Entweder wir lüften und ertragen den Baulärm, oder wir machen Unterricht. Wenn wir uns verstehen wollen, müssen wir die Fenster schließen. Arbeiten die Schüler selbstständig, können wir sie wieder öffnen“, schildert Regina Landt den Schulalltag.

Schon 15 Minuten vor Unterrichtsstart öffnen die Lehrer die Fenster der Räume. Die Frischluftkur ist jedoch nicht ausreichend. „Mit den CO2 -Messgeräten ist das auch so eine Sache. Nach zehn Minuten zeigen sie schon wieder an, dass gelüftet werden muss. Aber die Klassen sind ja auch voll.“

Reaktionen auf Impfinteresse sehr verhalten

Wie vom Land angekündigt, bekamen Eltern und Schüler ab der zehnten Klasse in der vergangenen Woche eine Information zum Impfangebot mit nach Hause. Schon ab dieser Woche sollten dann mobile Impfteams in die Schulen geschickt werden. „Die Impfrückmeldungen waren eher sporadisch“, berichtet Thomas Janke. Er hält einen festgelegten Rückmeldetermin hier für nicht geeignet.

„Wir müssen abwarten, wie Schüler und Eltern sich beraten. Es wird sicher auch noch auf den Elternabenden ein Thema sein. Ich halte es außerdem für sinnvoll, sich dann mit dem Hausarzt zu beraten“, meint der Schulleiter. Er möchte Schülern und Eltern möglichst mehr Zeit für die Impfentscheidung einräumen, um keinen Druck aufzubauen. „Sie sollen ja der Impfung vertrauen.“ Er weiß jedoch, dass einige Schüler auch schon durch ihre Kinder- und Hausärzte die Impfmöglichkeit wahrgenommen haben und bereits komplett geimpft sind.

Am Schulzentrum am Sund hat Regina Landt die Rückmeldungen zum Impfangebot bereits an das Bildungsministerium weitergeleitet. Doch auch hier sei die Resonanz verhalten gewesen.

Landkreis will an bisherigen Plänen festhalten

Mit dem aktuellen Stand möchte der Landkreis an der Ankündigung der Landesregierung festhalten, ab der nächsten Woche auf die Maskenpflicht zu verzichten. Da die Schulen bisher von großen Aufkommen an Infizierten verschont wurden, will der Landrat die Landesregierung beim Wort nehmen. Zu den beiden in der letzten Woche gemeldeten Infektionsfällen seien auch bei den Kontaktpersonen keine Ansteckungen festgestellt worden. Am Montag sollten weitere Beratungen zwischen Landesregierung und kommunaler Ebene erfolgen.

Zum Stand der impfwilligen Schüler konnten bisher noch keine Zahlen genannt werden, da diese vom Bildungsministerium gesammelt werden und dann an den Landeskoordinierungsstab des Landes-Impfmanagers weitergeleitet werden. Ob sich der Einsatz mobiler Impfteams dann lohnt, muss entschieden werden. „Wir hoffen nur, dass der Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrechterhalten werden kann“, sagt Schulleiterin Regina Landt.

Schulgeburtstag im Kleinformat

Die aktuellen Auflagen nehmen der Grundschule Andershof jedoch noch eine andere Freude. „Am 1. September feiert die Schule ihren 60. Geburtstag. Den werden wir nicht begehen können, das ist traurig. Solche Feierlichkeiten müssen ja rechtzeitig geplant werden. Es haben zum Beispiel ehemalige Schüler angefragt. Nun machen wir nur eine Kleinigkeit mit unseren Schülern“, sagt Schulleiterin Ramona Harfenmeister.

Von Wenke Büssow-Krämer