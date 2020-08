Stralsund

Volle Busse transportieren Schüler mit Schutzmasken, vor den Toren stauen sich Autos und Fahrräder. Eltern übergeben Kinder, die rote Kappen tragen, an Lehrer: Endlich ist wieder Schule in Stralsund! Und gleich am ersten Tag geht es hektisch los – ganz wie vor dem Corona-Lockdown.

Dabei ist die Lage eher vor den Schulhöfen angespannt, in den letzten Minuten vor Unterrichtsbeginn. Damit das Gerangel unter den Eltern-Taxis nicht gleich in der ersten Woche eskaliert, sichert die Polizei die Wege ab – und frischt dabei gleich so manch vergessene Verkehrsregel wieder auf.

Wie große Ansammlungen verhindert werden sollen

Um große Ansammlungen von Schülern und Eltern zu vermeiden, wurden in den Ferien spezielle Konzepte entwickelt. So starten die Schüler des Schulzentrums am Sund zu unterschiedlichen Zeiten: Beim gymnasialen Schulteil beginnt der Unterricht um 7.50 Uhr, beim regionalen um 8.10 Uhr.

Einbahnstraßen-Politik im Schulzentrum am Sund. Quelle: Arne Lehmann

Zum letzteren zählen auch die 5. und 6. Klassen. Zu diesen gehört seit Montag Piet Albrecht. Der Fünftklässler wurde von seinem großen Bruder Erik (18) mit dem Rad zur Schule gebracht. „Er freut sich richtig“, sagt Erik Albrecht.

Er wartete mit seinem Bruder. Aus Abstandsgründen durften die Kinder erst um 7.50 Uhr das Schulgelände betreten. Außerdem sollten sich Punkt acht alle neuen Fünftklässler klassenweise auf dem Schulhof versammeln, um so ohne Gedrängel in die Klassenräume geleitet werden zu können.

Erster Schultag in Stralsund: Janet Lindemann und Sohn Moritz Eppinger (4) bringen Emil Eppinger (7) zur Schule zur Montessori-Schule. Quelle: Kay Steinke

Polizei kontrolliert Rad- und Autofahrer vor Schulen

Kurz vor Unterrichtsbeginn überquerte Janet Lindemann mit ihren Söhnen Emil (7) und Moritz Eppinger (4) die Straße „An den Bleichen“ an einem Fußgängerüberweg vor der Montessori-Grundschule „ Lambert Steinwich“. Wie viele Erstklässler trug Emil eine rote Dekra-Kappe. Er war sichtlich aufgeregt vor seinem ersten Schultag.

Die Polizisten Steffen Helmes (links) und Peter Scholz sichern den Bereich vor der Montessori-Schule ab. Diese Stelle auf dem Bild ist besonders pikant: Hier wird gern gehalten – obwohl striktes Halteverbot besteht. Quelle: Kay Steinke

„Die Einschulung war super“, sagt Mutter Janet Lindemann. „Uns Eltern wurde der Start ins Schuljahr leicht gemacht.“ Polizist Steffen Helmes (60) beobachtete, ob die drei Radfahrer auch wirklich über den Zebrastreifen schieben. Dies war nicht immer der Fall. Wenn es nötig war, schritt Helmes ein – und erinnerte Jung und Alt an die bestehenden Verkehrsregeln.

Zahlreiche Unfälle vor Schulen in MV

Helmes ist einer von vier Kontaktbeamten der Stralsunder Polizei. Mit diesen und weiteren Kollegen führt er in der aktuellen Woche Verkehrskontrollen durch. Im Fokus der landesweiten Kampagne „Fahren.Ankommen.Leben!“ steht dabei die Sicherheit auf den Schulwegen. Wie wichtig die Arbeit der Beamten ist, zeigt ein Blick auf die Statistik: 2019 verunglückten auf MVs Straßen insgesamt 557 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren.

Im Jahr zuvor waren es 510. 2019 wurden 78 Kinder schwer- und 479 leicht verletzt. Auf dem Weg zur Schule oder von der Schule ereigneten sich 60 Verkehrsunfälle, bei denen 13 Kinder schwerverletzt wurden.

„Oft sind die Befürchtungen der Eltern jedoch größer als das, was wirklich passieren kann“, erklärt Peter Scholz (53), der wie Helmes Kontaktbeamter ist und mit diesem das Geschehen an der Montessori-Schule überwachte. Dabei behielt er den kritischen Straßenbereich direkt vor der Schule im Blick. „Dort ist Halteverbot“, erklärt Scholz. „Die Eltern wollten es so. In der Hektik hält sich jedoch nicht jeder dran.“

Eltern-Taxi blockiert Anwohner-Autos

Durch die Präsenz der Ordnungshüter lief der Montagmorgen vor der Schule unaufgeregt ab – bis eine Anwohnerin die Polizisten um Hilfe ersuchte. Das Problem: Ein Eltern-Taxi hatte gleich zwei Anwohner-Autos zugeparkt. Eine Frau und ihr Nachbar konnten nicht zur Arbeit fahren, die Zeit drängte.

Polizist Scholz notierte sich das Nummernschild vom Pkw, der seit rund 15 Minuten mit Warnblinklicht auf der Straße stand. „Ja, das ist strafbar“, sagte Scholz und riet den Anwohnern zur Geduld. „Das kommt hier öfter vor“, klagte die betroffene Frau. „Solange musste ich aber noch nie warten.“ Auch als das Schuljahr 2020 eingeläutet war, stand das Auto noch immer da, blinkend. Ein Fahrer war nicht in Sicht.

Polizist Peter Scholz notiert ein Eltern-Taxi, das Anwohner-Autos blockiert. Quelle: Kay Steinke

Auf der Einbahnstraße durch das Goethe Gymnasium

Am Schulzentrum am Sund versuchte sich Vitalina Borovskaia zu orientieren. Hilfe bekam die Fünftklässlerin von Mutter Marina. „Ich bin aber nicht aufgeregt“, sagt die Schülerin. Im Gebäude des Goethe Gymnasiums (Teil des Schulzentrums am Sund) sind sogenannte „Einbahnstraßen“ ausgeschildert.

Kennenlernspiele werden vor der Schule am Sund durchgeführt. Quelle: Arne Lehmann

Diese sollen den Schülerfluss beim Raumwechsel regulieren. Nach Beginn des Unterrichts begaben sich einige Klassen gleich wieder nach draußen. Die Kinder sollten sich am ersten Tag spielerisch kennenlernen.

Montessori-Mutter kassiert mündliche Abmahnung

Zurück an der Montessori-Schule: Polizist Scholz fahndete auf dem Schulhof lautstark nach dem Halter des blinkenden Eltern-Taxis. Eine Mutter meldete sich. „Sie entschuldigte sich bei den Anwohnern“, sagt Scholz. „Heutzutage ist das nicht immer so.“

Die Polizisten zeigen Verständnis. „Am ersten Schultag können wir es bei einer mündlichen Ermahnung belassen“, sagt Polizist Steffen Helms. In den nächsten Tagen werden sie mit ähnlichen Fällen jedoch weniger kulant umgehen.

Polizisten sichern den Schulweg ab Die Stralsunder Polizei beteiligt sich in dieser Woche an einer landesweiten Kampagne und führt in der Nähe aller Schulen Verkehrskontrollen durch. Dadurch soll mehr Sicherheit an den Schulwegen gewährleistet werden.

Von Kay Steinke und Arne Lehmann