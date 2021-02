Schulstart in Stralsund: Zurück zum geregelten Unterricht

Stralsund

Erwartungsvoll wird an den Schulen der Hansestadt dem Mittwoch entgegengefiebert. Zwei Tage nach den Winterferien starten am 24. Februar die Schüler der 1. bis 6. Klassen wieder in einen regulären Unterricht. Die aktuellen Inzidenzwerte im Landkreis Vorpommern-Rügen lagen in den letzten sieben Tagen stabil unter dem Wert von 50 Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner.

Zuletzt hatte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) für den Landkreis einen Inzidenzwert von um die 20,9 (Stand 20.2.) gemeldet. Die Vorgaben, die der Stufenplan des Bildungsministeriums MV vom 12. Februar zur Aufnahme des Präsenzunterrichts für diese Klassenstufen vorsieht, sind damit erfüllt.

Schulleiterin: Eltern haben im Lockdown gut mitgezogen

„Wir stehen hier nach den fünfeinhalb Wochen mit Notbetrieb und Distanzunterricht alle in den Startlöchern“, sagt Thekla Rossow, Leiterin der Herrmann-Burmeister-Grundschule. Alle, das sind an dieser Schule 285 Schüler und 18 Lehrerinnen und Lehrer. „In der letzten Ferienwoche haben wir uns für den Schulstart einen Plan gemacht“, sagt die Schulleiterin. Danach gibt es am Montag und Dienstag – an diesen Tagen ist die Präsenzpflicht noch ausgesetzt – die Unterrichtsbegleitung, wie sie vor den Ferien bereits galt.

Auch da war die Schule nicht gerade leer. „Wir haben während der Aussetzung der Präsenzpflicht etwa ein Drittel unserer Schüler in der Schule betreut“, sagt die Chefin der Grundschule. Für ihre Kollegen war das eine enorme Mehrbelastung, da sie nicht nur die Mädchen und Jungen vor Ort mit Aufgaben versorgten, sondern auch die Kinder zu Hause, per Brief, E-Mail oder über die Schulcloud. Thekla Rossow dankt aber auch den Eltern, die dabei so engagiert mitgezogen haben.

Masken vorhanden – Schnelltests fehlen

Ab Mittwoch haben die Mädchen und Jungen dann wieder vier Stunden Unterricht täglich. Aus Gründen einer weitgehenden Kontaktvermeidung zunächst bei ihren Klassenleitern. Während des Unterrichts tragen Lehrer wie Schüler Masken. „Das Schulamt hat uns ausreichend mit FFP-2- und OP-Masken versorgt“, sagt die Schulleiterin. Auch Kindern, die ihre Mund-Nasen-Bedeckung zu Hause vergessen haben, kann damit geholfen werden.

Aus Sicht der Schulleiterin fehlen eigentlich nur Schnelltests und: „Luftfiltergeräte wären ebenfalls für ein Plus an Sicherheit wichtig gewesen.“ So bleibt es weiter bei den CO2-Messgeräten, nach deren Anzeige die Fenster der Klassenzimmer zum Lüften aufgerissen werden, egal wie kalt es draußen gerade ist.

„Ehrenamtliche Lehrertätigkeit“ geht für Eltern zu Ende

An der Jona-Schule geht es bereits ab Montag für die Schüler der 1. bis 6. Klassen in die Vollen. „Wir unterrichten dann wieder nach der vollen Stundentafel. Eltern, die ihre Kinder noch bis zum Mittwoch zu Hause lassen, können das dennoch tun“, sagt Ingo Schwab, Leiter der Christlichen Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe. Der Schulleiter geht allerdings eher davon aus, dass die Eltern – die während der Aussetzung des Präsenzunterrichts gut mitgezogen haben – sich freuen, wenn sie ihre ehrenamtliche Lehrertätigkeit beenden können, lässt er mit einem Augenzwinkern durchblicken.

Motivierte Lehrer und erwartungsfrohe Kinder

An der Grundschule „Ferdinand von Schill“ in Grünhufe freuen sich Schulleiter Marcus Michelfeit und seine Kollegen darauf, endlich allen 222 Mädchen und Jungen ab Mittwoch wieder Präsenzunterricht anbieten zu können. „Die Motivation im Kollegium ist hoch ebenso wie die Freude bei den Kindern“, so Michelfeit.

Gestartet wird schwerpunktmäßig mit Mathe- und Deutschunterricht. „Wir wollen so schnell wie möglich die Lücken kompensieren, die sich hier während des Distanzunterrichts während der letzten Wochen aufgetan haben“, sagt der Schulleiter.

Augenmerk ist auf die Erstklässler gerichtet

Die Schule war für das Lernen zu Hause über das Internet mit mobilen Endgeräten ausgerüstet worden, vor allem für Kinder, deren Eltern sich einen Laptop nicht leisten konnten. Vor allem für Schüler der 4. Klassen nutzen die Lehrer die Möglichkeit des Videochats, um Lernaufgaben ins Kinderzimmer zu bringen und zu besprechen.

Besonderes Augenmerk wollen die Pädagogen jetzt auf die Erstklässler legen. „Buchstaben lesen und schreiben lernen ist für Schulanfänger über das Homeschooling nur schwer zu vermitteln“, sagt Michelfeit, der hofft, dass die Schulen nun geöffnet bleiben können. Denn: „In geregelten Strukturen lässt sich der Stoff eben effektiver vermitteln als über Telefon und Internet.“

Wechselunterricht für 8. und 9. Klassen ab 8. März

Die 10. und 12. Klassen des Schulzentrums am Sund hatten zur Sicherung ihrer Schulabschlüsse schon vor den Ferien geregelten Unterricht. Ab Mittwoch gilt das auch für ihre Mitschüler in den 5. und 6. Klassen. „Die Eltern wurden in einem Brief dazu entsprechend informiert, sagt Schulleiterin Regina Landt, die noch einmal darauf hinweist, dass die Eltern ihren Kindern unbedingt die ausgefüllten Formulare für die Gesundheitserklärungen mitgeben müssen.

„Alle anderen Schüler müssen sich noch bis zum 8. März etwas gedulden“, sagt Regina Landt, die darauf baut, dass die Inzidenzwerte sich am Strelasund weiterhin stabil auf niedrigem Niveau bewegen werden. „Dann können wir für jeweils halbe Klassengrößen mit dem Wechselunterricht beginnen, für den wir derzeit die Vorbereitungen treffen“, so Landt.

Von Jörg Mattern