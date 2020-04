Stralsund

Epik, Lyrik, Dramatik. Zügig geht Anna Schramm mit ihren Schülern noch einmal wichtige Punkte für die anstehenden Abiturprüfungen im Fach Deutsch durch. Am Hansa-Gymnasium haben sich am Montag für die 97 Zwölftklässler wieder die Schultüren geöffnet. Nur an normalen Schulalltag ist trotzdem nicht zu denken.

Distanz ist alles

Maximal 15 Personen in einem Raum, Sicherheitsabstand zwischen den Tischen, in den Pausen sind die Schüler angehalten, Masken zu tragen. „Unser Sonderstundenplan für die Zwölftklässler sieht vor, dass jeder Schüler für seine fünf Prüfungsfächer vorbereitet wird“, sagt Schulleiter Thomas Janke. Auch an den anderen Stralsunder Schulen sind es zuerst die Abschlussklassen, die nun wieder zur Schule gehen.

Auf den leeren Fluren werden in gebührendem Abstand die verschiedenen Modelle der Mund-Nase-Abdeckungen bestaunt, einen großen Vorrat haben eine Lehrerin und die Sekretärin Ires Beeckmann in den vergangenen Tagen selbst genäht. „Auf jeden Fall sind sie bunt“, sagt Ires Beeckmann mit einem Augenzwinkern. Doch die meisten Schüler haben selbst ein Exemplar in der Tasche.

Rechtsverkehr in der Schule. Auf breiten Fluren im Haupthaus des Hansa-Gymnasiums sollen sich die Leute so aus dem Weg gehen. Quelle: Miriam Weber

„Unsere 11. Klassen erhalten am Mittwoch ihre Einweisungen und werden ab Montag dann ebenfalls wieder im Unterricht sein“, sagt Thomas Janke. Unterricht im Klassenverband wird es nicht geben, alle Gruppen, die größer als 15 Personen sind, werden geteilt. Praktisch ist es an dem Gymnasium so gelöst worden, dass sich die Zwölftklässler ausschließlich im Anbau aufhalten dürfen, die Elften erhalten Unterricht im Haupthaus. Da die Flure und Treppenaufgänge im Haupthaus recht breit sind, gilt dort die Regelung des „Rechtsverkehrs“. Im Anbau wurde ein Einbahnstraßensystem entwickelt, damit sich nicht zu viele Schüler auf engem Raum begegnen.

Alles voller Klebestreifen

Das hat aber zur Folge, dass in der Schule derzeit vor allem eins auffallend ist: Überall gibt es Hinweisschilder, einzelne Bereiche, Stühle und Sitzmöglichkeiten sind mit Flatterbändern abgesperrt, und die Böden sind beklebt mit

Schüler dürfen derzeit nur einzeln auf die Toilette. Quelle: Miriam Weber

Pfeilen und Markierungen. Auch vor dem Sekretariat gibt es diese Klebestreifen. Zu Ires Beeckmann darf im Moment nur, wer ein wichtiges Anliegen hat. Schilder gibt es übrigens auch an den Toilettentüren. Schließlich musste eine praktische Lösung gefunden werden, wenn mal die Blase drückt. „Im Moment dürfen die Schüler nur während der Unterrichtszeit auf die Toilette und höchstens eine Person“, erklärt Thomas Janke. An der Toilettentür hängt ein „Besetzt“-Schild, das umgedreht werden muss, damit sich auch wirklich nur eine Person auf dem stillen Örtchen aufhält.

Am Hansa-Gymnasium machen die Zwölftklässler nach der Zwangspause den Anfang. Noch ist der Schulhof verwaist. Quelle: Miriam Weber

Noch ist es still im Gebäude. Die Schüler, die durch das Haus gehen, halten Abstand und tragen Mund- und Nasenbedeckungen. „Auch wenn sich viele gefreut haben, dass sie sich wieder sehen, habe ich den Eindruck, dass sie die Sache ernst nehmen“, sagt Burkhard Radtke, der Tutor im 12er-Jahrgang ist. „Die ganze Situation hat schon etwas mit den Jugendlichen gemacht, sie sind zwar Schüler geblieben, aber sie sind auch nachdenklicher geworden.“ In den vergangenen Wochen sind seine Schüler, wie fast alle anderen der Stadt, digital mit Unterrichtsmaterialien versorgt worden. Doch das ersetze nun einmal nicht den persönlichen Kontakt. „Vielleicht haben einige in der vergangenen Zeit die Chance genutzt, um darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist im Leben.“

Das Abitur ist das Wichtigste

Für Maike Below und Louisa Holtz zum Beispiel ist das im Moment einzig ein vernünftiges Abitur. „Na klar hat man die schulfreie Zeit auch für das Lernen genutzt“, sagt Maike. „Aber es ist schön, dass wir jetzt unsere Fragen persönlich an die Lehrerin richten können.“ Für Louisa ist es zudem ein Vorteil, dass man sich vor den Prüfungen noch einmal an die Schulsituation gewöhnen kann, und Maike ergänzt mit einem Lachen, dass es wieder ganz gut sei, einen Tagesrhythmus zu haben. Derzeit konzentrieren sich die Abiturienten also ausschließlich auf die Prüfungen, die am 8. Mai starten. „Alles andere muss man wegschieben. Wenn wir jetzt daran denken würden, was wir alles verpassen, dann würde uns das runterziehen“, sagt Louisa. Letzter Schultag, Zeugnisübergabe, Abiball – nichts wird sein wie in den Vorjahren.

Von Miriam Weber