Schulzentrum am Sund: Stralsunds größte Schule wird noch größer

Stralsund

Das Schulzentrum am Sund ist mit insgesamt 841 Schüler die größte Schule Stralsunds – und sie wird noch größer. Die Einrichtung ging aus einer Fusion des Goethegymnasiums und der regionalen Hauptmannschule vor etwas mehr als zehn Jahren hervor. Zu den bestehenden Gebäuden am Frankenwall und am Frankenhof kommt bald ein weiteres: die zweite Etage des künftigen Viergeschossers auf dem Schulhof hinter der Zentrale der Stadtwerke ist in Arbeit. 600 Schüler sollen dort in mehr als 50 Räumen lernen können. Vermutlich zum nächsten Schuljahr soll es fertig sein, schätzt Claudia Lukas, Leiterin des gymnasialen Teils.

Dann kann auch die Schülerzahl der Ganztagsschule weiter ansteigen – auf rund 1200. Denn zurzeit könnten nicht alle angenommen werden, bedauert sie. Das Schulamt müsse eine Auswahl treffen. Die Schule mit Orientierungsstufe, regionalem und eben gymnasialen Teil hat zwar große Klassen mit bis zu 30 Schülern. Dennoch hat sie einen guten Ruf und ist beliebt.

Stralsunder Ideen sorgten international für Furore

Wer das Angebot des Schulzentrums studiert, den wundert es nicht: Mehrere Sprachen können erlernt werden, darunter Russisch und Spanisch, ein Kraftraum wird von den Schülern rege genutzt, eine Kunst-Klasse kooperiert mit dem Stralsunder StiC-er-Theater, es gibt zahlreiche Sportkurse und Projekte mit der hiesigen Hochschule. Dabei geht es zum Beispiel um Themen wie Formel 1 oder das Schülerprojekt Greendrive: Die Stralsunder sorgten mit ihren Ideen für ein sehr energieeffizientes Fahrzeug 2017 und 2018 international für Furore.

Da wir gerade bei der Technik sind: Das Schulzentrum am Sund darf sich als eine von nur sechs Schulen in Mecklenburg-Vorpommern MINT-Excellence Center nennen. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Abschlüsse sind Berufs-, Mittlere und Fachhochschul-Reife sowie das Abitur. Das hatten zum Sommer fast 60 Schülerinnen und Schüler in der Tasche.

Kontakt:

Schulzentrum am Sund

Frankenhof 8, 18439 Stralsund

0 38 31 / 29 24 38

schulzentrum@stralsund.de

www.schulzentrum-am-sund.de

Von Kai Lachmann