Stralsund

Gute Nachrichten für das Stralsunder Schulzentrum am Sund: Der Neubau für den Regionalschulteil wird von der Europäischen Union mit sechs Millionen Euro gefördert. Die Schweriner Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) hatte bei ihrem jüngsten Besuch in Stralsund einen entsprechenden Fördermittelbescheid im Gepäck. „Moderner Unterricht braucht moderne Räume“, sagte die Ministerin.

Insgesamt belaufen sich die Kosten für den Viergeschosser auf 10,2 Millionen Euro. Die Stadt trägt mit 3,55 Millionen Euro den zweitgrößten Anteil. Weitere 650 000 Euro werden vom Land übernommen. Laut Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) ist der Zeitplan „sportlich“: Die Arbeiten Ende 2022 fertig sein. Dann sollen in dem barrierefreien Neubau mehr als 600 Schüler in 54 Räumen unterrichtet werden können. Auch eine Ganztagsbetreuung ist vorgesehen.

Landesbildungsministerin Bettina Martin (SPD) überreichte einen Bescheid über EU-Fördermittel in Höhe von sechs Millionen Euro an Schulleiterin Regina Landt. Auch Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow freut's. Quelle: Kai Lachmann

Das Schulzentrum am Sund wird dann an einem Standort – auf dem Campus hinter dem Gebäude der Stadtwerke – vereint. Derzeit werden die Regionalschüler im Gebäude der Gerhard-Hauptmann-Schule am Frankenwall unterrichtet. Nach dem Auszug bekommt die dortige Grundschule mehr Platz.

Auf dem Campus gibt es dann Kapazitäten, insgesamt rund 1200 Kinder zu unterrichten. Aktuell zählt das Schulzentrum am Sund rund 850 Schüler, sagte Schulleiterin Regina Landt. „Tendenz steigend.“ Um den Zuwachs zu bewältigen, solle das Lehrpersonal von aktuell etwa 65 auf 90 aufgestockt werden.

Stadt gibt 60 Millionen Euro für die Schulen aus

Die Bauarbeiten reihen sich ein ins ambitionierte Sanierungsprogramm der Stadt. „Zurzeit geben wir 60 Millionen Euro für unsere Schulen aus“, bilanzierte Oberbürgermeister Badrow nicht ohne Stolz. Gewerkelt wird derzeit zum Beispiel auch in Andershof, wo Ende des Jahres eine neue Turnhalle in Betrieb gehen soll, und in der Juri-Gagarin-Schule, die bis Mitte 2022 kernsaniert wird. Zudem wird die Hermann-Burmeister-Grundschule für acht Millionen Euro neu errichtet.

Im Zuge des Regionalschul-Neubaus, der Anfang 2021 beginnen soll, wird es weitere Änderungen auf dem Schulgelände geben: Zum einen wird ein in Modul-Bauweise errichtetes Gebäude mit acht Klassenräumen verschwinden. Zum anderen bekommt der dann deutlich größere Schulhof ein neues Gesicht. „Die Schüler konnten sich in die Gestaltung des Schulhofes einbringen“, berichtete Claudia Lukas, die den gymnasialen Schulteil leitet. Der OZ zeigte sie beeindruckende Zeichnungen aus Schülerhand. „Sie haben sich wirklich viele Gedanken gemacht.“

Der Schulhof wird umgestaltet. Das neue Gebäude wird links hinter den Fahrrädern stehen, das Gebäude rechts im Bild wird abgerissen. Quelle: Kai Lachmann

Unterricht an der frischen Luft

Vermutlich wird es in der Mitte des Hofs einen Bereich mit Sitzmöglichkeiten geben, um auch an der frischen Luft – womöglich unter einem Sonnensegel – unterrichten zu können. Hinzu kommt eine zweistöckige Garage, in der ein großer Teil der erwarteten knapp 500 Fahrräder abgestellt werden kann. Neue Bäume sollen gepflanzt werden.

Für den Bau fiel die Wahl auf das Greifswalder Architektenbüro Frank, Milenz Rabenseifner. Dieses hat in der Nachbarstadt die Käthe-Kollwitz- sowie kürzlich die Erwin-Fischer-Schule gebaut, deren Fassaden dieselbe Handschrift tragen und mit spitz nach oben zulaufenden Ecken dieselben Akzente setzen. In Stralsund zeichnet das Büro unter anderem für das Kommandantenhaus am Alten Markt sowie das Amtsgericht verantwortlich. Das neue Haus soll mit regenerativer Energie betrieben werden. 42 Erdwärmesonden werden in bis zu 200 Meter Tiefe in den Boden gebracht, um das Haus zu heizen und zu kühlen.

Mehr Lehrer, weniger Parkplätze

Schüler statt Autos: Der Parkplatz verschwindet im Zuge der Bauarbeiten. Quelle: Kai Lachmann

Ein Problem gibt es an der Planung bisher aber noch: den Wegfall der Parkplätze. Bislang stellen die Lehrkräfte ihre Wagen vor der ehemaligen Autowerkstatt ab. Da in jenen Bau unter anderem Werk- und Förderräume sowie Mensa mit Lehrküche einziehen und der Bereich davor zum Schulhof wird, verschwinden die Parkplätze, ohne das Ersatz geschaffen wird. Womöglich muss das aufgestockte Lehrpersonal dann ins nahe Wohngebiet ausweichen. Oder, sofern möglich, auf öffentliche Verkehrsmittel und das Fahrrad umsteigen.

Von Kai Lachmann