Stralsund

Mitten aus dem österreichischen Salzkammergut am Nordrand der Alpen direkt an den Strelasund kamen die beiden singenden Schwestern Sigrid & Marina als Duo, um im Kühlschiff des Brauquartiers ihr neuestes Tourneeprogramm „Heimatgefühle“ vorzustellen. Die beiden Frauen im Dirndl hatten sich prominente Gäste an Bord geholt, um erstmals, wie sie betonten, am Strelasund vor Anker zu gehen.

Viele Fans am Sund

Der Stralsunder Willy Hauser mit Sigrid und Marina, die er bereits im Herbst des vergangenen Jahres am Wolfgangsee getroffen hatte. Quelle: Christian Rödel

Die Fangemeinde der beiden Österreicherinnen scheint in Stralsund nicht gerade klein zu sein, denn der Hansestädter Willy Hauser hat mit dem Duo schon im September des vergangenen Jahres persönlichen Kontakt gehabt. „Wir treffen uns jedes Jahr am dritten Wochenende im September am Wolfgangsee, wo ein großes Fan-Treffen über die Bühne geht“, so der Stralsunder. Gerhard Hofbauer, der Manager von Sigrid und Marina, ergänzt: „Dann kommen hunderte Fans aus dem gesamten deutschsprachigen Raum nach St. Wolfgang, um mit ihren Idolen auf Tuchfühlung zu gehen, und aus Stralsund ist stets ein harter Kern dabei“.

Hofbauer ist auch der Manager der Wildecker Herzbuben, die in Stralsund natürlich auch mit dabei waren und das Publikum im Kühlschiffsaal geradezu in Schunkelekstase versetzten. Mit ihrem unvergesslichen Gassenhauer „Herzilein, du darfst nicht traurig sein“ begannen die beiden schwergewichtigen Buben ihren Konzertpart und das vorpommersche Eis in den Sitzreihen war sofort gebrochen. Von nun an wurde geschunkelt, was das Zeug hielt.

Alpenkulisse und heile Welt

Schunkel-Alarm: Die Wildecker Herzbuben eröffneten ihren Auftritt mit ihrem Mega-Hit „Herzilein, du darfst nicht traurig sein“ und hatten das Publikum auf Anhieb im Griff, denn es schunkelte sofort mit. Quelle: Christian Rödel

„Ich bin wirklich froh, die Wildecker Herzbuben endlich mal live erleben zu können“, meinte die Stralsunder Baumarktverkäuferin Dorothe Hauser. So wie ihr ging es den vielen hunderten Volksmusikfans im Saal, die es sichtlich auskosteten, sich der heilen Bergwelt der Alpen hinzugeben, um die Alltagsprobleme einmal vergessen zu können. Das Bühnenbild machte die Illusion von der krachledernen Atmosphäre am Wolfgangsee mit hölzernem Herzhäuschen nahezu perfekt.

Das Stralsunder Ehepaar Ingrid (68) und Klaus Räder (77) wollte nach knapp 30 Jahren endlich mal wieder die Wildecker Herzbuben live erleben. „Wir haben die beiden Anfang der 90er Jahre erstmals in Wolgast erlebt und hören sie seitdem immer wieder sehr gerne.“

Als zweiter Stargast betrat während des „Heimatgefühle“-Programms noch Alexander Rier aus Südtirol die Bühne und versetzte das Auditorium in Verzückung. Alexanders Vater, Norbert Rier, der Chef der Kastelruther Spatzen, hat seinen Filius schon früh an die Südtiroler Volksmusik heran geführt. Bereits als ganz junger Bursche hat Rier-Junior den Vater gesanglich unterstützt, besonders in der Zeit, als es dem Vater gesundheitlich sehr schlecht ging. „Inzwischen ist mein Vater, Gott sei dank, wieder fit und gesund, sodass ich meine Solokarriere weiter verfolgen kann“, so der Rier-Junior.

Er war noch nie in Rimini, weil das Gletschereis ihm näher am Herzen liegt, ließ er das Publikum in einem seiner Songs wissen. Bei seinem neuesten Hit „Jetzt“ wurde es für’s Publikum besonders rasant, denn in dem Lied geht es darum, nichts aufzuschieben im Leben, sondern seine Wunschträume direkt umzusetzen.

Den nächsten Termin vormerken

„Wir kommen am 13. März 2021 wieder nach Stralsund“, Michael Walendy (Konzert-Manager). Quelle: Christian Rödel

Die beiden charmanten Gastgeberinnen Sigrid und Marina, die seit ihrem Sieg beim Grand Prix der Volksmusik die Nachwuchsstars dieses Genres sind, präsentierten ebenfalls neuestes Hitmaterial aus ihrem Repertoire. „Hand auf’s Herz“ war beispielsweise ein Volksmusikschlager, den der größte Teil des Publikums kannte und mitsingen konnte. Wer die Veranstaltung am Freitag verpasst hat oder die beiden Sängerinnen noch einmal erleben möchte, kann sich schon den 13. März 2021 vormerken. „Wir kommen wieder nach Stralsund, und zwar mit einem neuen Programm“, versprach Konzertmanager Michael Walendy am Freitagabend.

Von Christian Rödel