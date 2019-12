Stralsund

Erfolgreiche Razzia auf der Werft: Der Stralsunder Staatsanwaltschaft ist dort ein großer Schlag gegen Schwarzarbeit gelungen. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat die Behörde gemeinsam mit dem Zoll und der Bundespolizei bei einem Großeinsatz Mitte November 115 Schwarzarbeiter in verschiedenen Bereichen des Unternehmens erwischt. Die meisten illegal Beschäftigten kamen aus der Ukraine, aus Russland, Weißrussland oder sind staatenlos. Der überwiegende Teil war als Schweißer eingesetzt.

Belastende Hinweise im Vorfeld hatten zum Ermittlungsverfahren gegen mehrere Subunternehmer geführt – verbunden mit einem Durchsuchungsbeschluss. „Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand besteht kein Verdacht gegen Verantwortliche der MV Werften“, sagt Staatsanwalt Marc Engelhardt auf OZ-Anfrage.

Staatsanwalt spricht von erfolgreichem Einsatz

Die Stralsunder Staatsanwaltschaft spricht von einem erfolgreichen Einsatz. „Da wurde schon Schwarzarbeit in großem Stil aufgedeckt. Zur Verantwortung gezogen wird dabei immer der unmittelbare Arbeitgeber. Wir wollen im Zuge des Ermittlungsverfahrens aber auch an die Hintermänner, die Schleuser ran“, erklärt Engelhardt, warum das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist.

Der Einsatz an jenem Dienstagvormittag hatte auf der Stralsunder Werft für Aufsehen und Aufregung gesorgt, denn 120 Beamte der Bundespolizei und des Hauptzollamtes kontrollierten etwa 800 Personen – das sind fast alle auf der Werft Beschäftigen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft verfolgte die Bundespolizeiinspektion Stralsund die Verstöße gegen ausländerrechtliche Vorschriften. Gleichzeitig waren Beamte des Stralsunder Hauptzollamtes am Einsatz beteiligt und nahmen Verstöße gegen sozialversicherungs- und einkommenssteuerrechtliche Vorschriften, kurz: Schwarzarbeit, auf.

Hinweise halfen der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor Hinweise bekommen, dass auf der Werft Firmen tätig sind, die ihre Arbeitnehmer gar nicht oder nur unzureichend mit den für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit notwendigen Unterlagen ausgestattet haben. „Dabei geht es zum einen um das für eine Dienstleistungserbringung notwendige Visum oder grundsätzlich um ein für die Erwerbsaufnahme in Deutschland notwendiges nationales Visum, aber auch um einen Aufenthaltstitel unter Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit oder der örtlich zuständigen Ausländerbehörde“, so Staatsanwalt Engelhardt.

Arbeitet jemand ohne diese Dokumente, stellt das grundsätzlich einen Verstoß gegen Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes dar. Die jeweiligen Arbeitgeber oder Subunternehmer sind dann der Einschleusung von Ausländern verdächtig.

MV Werften will sich Mittwoch äußern

Die Ermittlungen des Hauptzollamts Stralsund richteten sich insbesondere auf die Aufdeckung sogenannter Subunternehmerketten. „Dahinter stehen Aufträge, die von einem Subunternehmer an weitere Subunternehmer weitergereicht werden“, so Staatsanwalt Marc Engelhardt. Der Zoll bekam bei dem Einsatz zudem wichtige Informationen über illegal eingesetzte Werkvertragsarbeitnehmer.

Die MV Werften waren am Montag im Rahmen der Kiellegung des zweiten Schiffes der Global Class in Rostock-Warnemünde nicht zu einer Stellungnahme bereit. Das Unternehmen will sich jedoch am Mittwoch zu den Vorgängen in Stralsund äußern.

