Schwerer Unfall am Stralsunder Südhafen: Ein 49-Jähriger ist am Donnerstagvormittag beim Entladen eines Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei befand sich der Kieslaster in der Nähe der Ladekräne. Das Fahrzeug rollte offenbar aufgrund ungenügender Sicherung in Richtung eines anderen Fahrzeugs.

Mann wollte Kieslaster aufhalten und stürzt

Ein Mitarbeiter, der den Lkw verlassen hatte, versuchte, das in Bewegung rollende Gefährt noch aufzuhalten. Dabei stürzte er jedoch und wurde durch den Lkw schwer verletzt. Der 49-Jährige wurde ins Stralsunder Krankenhaus gebracht. Er schwebt nicht in Lebensgefahr.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen sowie das Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V über den Sachverhalt informiert.

