Jürgen Brähmer hat sich den Traum vom eigenen Gym erfüllt. Der 41 Jahre alte Schweriner ist Box-Trainer, besitzt eine Promoter-Lizenz, ist erfolgreicher Unternehmer und Oberhaupt einer vierköpfigen Familie. Doch damit nicht genug. Brähmer greift als Boxprofi wieder an.

20 Jahre nach seinem Debüt boxt er am 21. Dezember in Hamburg gegen Jürgen Doberstein um den IBF-Interconti-Titel im Supermittelgewicht. Mit seinem 55. Profikampf (51 Siege, 3 Niederlagen) möchte er sich für eine WM-Chance empfehlen. Exklusiv für die OZ blickt Brähmer auf seine packendsten Kämpfe zurück.

11. Dezember 1999 in Hamburg : Ramdane Kaouane/ Algerien ( Punktsieg 4 Runden)

„An mein Debüt kann ich mich sehr gut erinnern. Für mich war damals alles Neuland. Ich hatte im Vorfeld bei Klaus-Peter Kohl unterschrieben, kannte mich aber mit vertraglichen Dingen nicht aus. Dann habe ich mir die Veranstaltung angeschaut und hatte das Gefühl, dass die Leute eher meinetwegen als wegen Vitali Klitschko gekommen sind. Ich habe nach dem Kampf gesagt: Wir müssen über die Eckdaten des Vertrages noch mal reden. Sie entsprechen nicht dem, was ihr hier veranstaltet. Das hat ganz gut funktioniert. Sportlich war es auch ungewohnt. Ich hatte vorher eine Zeit lang nicht geboxt, dann das erste Mal als Profi und vier statt drei Runden. Den Kampf habe ich aber souverän gestaltet.“

12. Oktober 2002 in Schwerin : Omar Eduardo Gonzales / Argentinien ( Punktsieg , 12 Runden)

„Ich konnte im Vorfeld aus persönlichen Gründen nicht gut trainieren. Klaus-Peter Kohl hat mir gesagt, dass Gonzales ein starker Gegner ist und gefragt, ob ich den Kampf wirklich machen möchte. Ich habe geantwortet: Unbedingt! Ich habe haushoch gewonnen und mit dem WBC-Interconti den ersten Titel bei den Profis geholt.“

15. Oktober 2005 in Düsseldorf : Roman Aramian/ Armenien (t.K.o. 6. Runde)

„Comeback nach dreijähriger Ringabstinenz. Die Vorbereitung war relativ kurz. Ich habe den Kampf zwar vorzeitig gewonnen, brauchte aber erst mal zwei, drei Runden, um wieder reinzukommen.“

27. Mai 2006 in München : Mario Veit (erste Niederlage nach Punkten)

„Zu diesem Kampf gibt es auch eine kleine Geschichte. Ich war schlecht vorbereitet. Ich war nicht immer einer Meinung mit meinem Promoter und habe das Training schleifen lassen. Der Austragungsort hat mir auch nicht gefallen. Der Cottbuser Mario Veit gegen Jürgen Brähmer – den Kampf hätte man auch in Erfurt oder Rostock austragen können. Ich habe zurecht verloren. Für Mario hat es mich gefreut. Universum wollte ihn aufs Abstellgleis schieben. Deswegen tat mir die Niederlage nicht so weh.

Sein Trainer Fritz Sdunek kam nach der Veranstaltung auf mich zu und hat sinngemäß gesagt, dass ich lieber bei ihm hätte trainieren sollen als bei Michael Timm, dann wäre das nicht passiert. Ich habe geantwortet: Ich werde den Promoter bitten, ein Rematch zu machen und dann werde ich dir zeigen, wie dein Sportler aussieht, wenn ich richtig trainiere. So ist es dann auch gekommen. Der Kampf war in Rostock und ich habe vorzeitig gewonnen. Das war für mich eine Genugtuung – nicht Mario gegenüber, sondern Fritz Sdunek.“

5. April 2008 in Düsseldorf : Karim Bennama/ Frankreich (t.K.o. 9. Runde)

„Mein erster Kampf im Halbschwergewicht. Damals war Joe Calzaghe Weltmeister im Supermittelgewicht. Ich war zwar in den Ranglisten vorn dabei, aber es war enorm schwer, einen WM-Kampf zu bekommen. Deswegen bin ich eine Gewichtsklasse aufgestiegen. Man merkt das schon, dass die Leute mit einem höheren Gewicht kommen. Der Drück ist größer, die Schlaghärte auch.“

22. November 2008 in Rostock : Hugo Hernán Hernandez / Argentinien (Punktniederlage 12 Runden)

„Meine erste WM-Chance. Den Kampf hätte ich niemals machen dürfen. Ich hing eine Woche vorher noch mit einem Magen-Darm-Infekt über dem Toilettenbecken. Ich war vor dem Kampf zwei, drei Tage beschwerdefrei. Das war zu wenig.“

7. März 2009 in Dresden : Rachid Kanfouah/ Frankreich (t.K.o. 5. Runde)

„Das war eine tolle Veranstaltung. Es ging um die EM. Die Franzosen sind körperlich stark und können boxen. Es war ein Test mit Blick auf die WM. Den habe ich bestanden. Im Hotel kam Ralf Rocchigiani zu mir und hat gesagt, dass er überrascht war, dass ich den Kampf so deutlich gestaltet habe.“

22. August 2009 in Budapest : Aleksy Kuziemski/Polen (t.K.o. 11. Runde)

„Mein erster und bislang einziger Kampf im Ausland. Es ging gegen meinen Stallkollegen um die WM. Kuziemski war bis zu dem Kampf ungeschlagen. Keiner wollte gegen ihn boxen, weil er boxerisch ein unbequemer Typ war. Für mich war es die Chance, Weltmeister zu werden. Ich war gut drauf. Das war ein ereignisreicher Kampf und ein sehr schönes Erlebnis.“

19. Dezember 2009 in Schwerin : Dimitri Suchotski ( Russland , Punktsieg )

„Auf den Kampf sprechen mich heute noch viele Leute an. Ich hatte einen Cut über dem Auge und konnte nichts sehen, weil mir Blut ins Auge lief. Ich habe mich so gut es ging verteidigt. In der Ringpause hat man mir das Blut aus dem Auge gewischt. Danach hätte ich ihn beinahe vorzeitig besiegt. Unterm Strich ein Wahnsinns-Kampf mit einem guten Ende für mich.“

28. Januar 2012 in Hamburg : José María Guerrero / Spanien (t.K.o. 4. Runde)

„Ich hatte meinen Vertrag bei Universum gekündigt, war vertragsfrei und einigte mich mit Waldemar Kluch, dem neuen Chef des Boxstalls, auf zwei Kämpfe. Der Erste war im Elysée-Hotel. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich mag ja, wenn man in einem etwas anderen Rahmen boxt. In einer Sporthalle ist es auch gut und schön, aber sie hat Trainingshallen-Feeling. Ich habe danach noch den vereinbarten zweiten Kampf in Schwerin gemacht, dann aber keine Perspektive mehr bei Universum gesehen.“

2. Februar 2013 in Berlin : Eduard Gutknecht ( Punktsieg )

„Mein erster Kampf für Sauerland – und der hatte Brisanz. Es ging gegen einen ehemaligen Stallgefährten und dann gleich um die Europameisterschaft. Der Kampf war sicherlich das, was sich die Leute versprochen haben – tempo- und aktionsreich.“

14. Dezember 2013 in Neubrandenburg : Marcus Oliveira / USA ( Punktsieg )

„Das war ein tolles Event. Eine super Atmosphäre. Neubrandenburg steht bei mir immer auf der Liste weit oben, wenn es darum geht, eine Veranstaltung zu planen. Wir waren schon mal drauf und dran, aber das hat leider nicht funktioniert. An diesem Tag war eine andere Veranstaltung in Neubrandenburg und sämtliche Hotels ausgebucht. Wir konnten die Leute ja nicht im Zelt unterbringen.“

1. Oktober 2016 in Neubrandenburg : Nathan Cleverly / Großbritannien (t.K.o. Niederlage 6. Runde)

„Das war mehr als traurig. Ich kam in dem Kampf immer mehr ins Rollen und war drauf und dran, das Ding vorzeitig zu gewinnen. Aber durch den Muskelfaserriss hatte ich kein Gefühl mehr im rechten Arm. Da ging die Gesundheit vor. Ich habe bis heute noch hin und wieder Probleme mit dem Arm.“

27. Oktober 2017 in Schwerin : Rob Brant / USA ( Punktsieg )

„An den Kampf erinnere ich mich auch gern zurück. Das war das Viertelfinale der World Boxing Super Series – eine tolle Veranstaltung. Ich habe gegen einen starken Mann geboxt. Rob wurde danach Weltmeister. Mit ihm stehe ich heute noch in Kontakt. Leider konnte ich zum Halbfinale aufgrund einer Grippe nicht antreten. Die Veranstalter waren nicht bereit, den Kampf um 14 Tage nach hinten zu schieben. Damit haben sie mir den Kampf gegen Callum Smith verwehrt.“

15. Dezember 2018 in Hamburg : Pablo Daniel Zamora Nievas/ Argentinien (t.K.o. 5. Runde)

„Wir hatten erst überlegt, eine eigene Veranstaltung in Mecklenburg-Vorpommern auf die Beine zu stellen. Aber mir hat der Rahmen in Hamburg gut gefallen. Das Dinnerboxen hat mich an einen Länderkampf in England erinnert. Da standen auch Tische am Ring, die Leute haben gegessen. Das hatte was. Das war eine Meisterleistung, 500 Gäste zeitgleich zu bedienen.“

