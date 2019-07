Die Feuerwehren der Region waren am Sonntag über Stunden mit den Löschen eines Großbrandes auf einem Schrottplatz in Duvendiek bei Stralsund beschäftigt. Dass sie den Brand so schnell unter Kontrolle brachten, lag auch am Einsatz einer Drohne. Die OSTSEE-ZEITUNG zeigt eines der Einsatzvideos.