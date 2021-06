Wismar

Noch ist nicht alles fertig auf der „Crystal Endeavor“. Einige Stromkabel ragen zum Beispiel aus Wänden und Böden hervor. „Es gibt noch ein bisschen was zu tun, vor allem technische Geräte müssen angeschlossen werden“, gibt Suzanne Kochen zu. Sie arbeitet für die Reederei Crystal Cruises und ist für den Verkauf der Reisen verantwortlich.

Am Sonnabend hat die Holländerin Gäste der Schiffstaufe an Bord herumgeführt. Sie ist mit ihnen in Restaurants, Suiten und zu einigen der insgesamt 18 Schlauchbooten gegangen, mit denen die Passagiere Ausflüge auf den Ozeanen unternehmen können. „Unter anderem um Wale zu beobachten“, sagt Suzanne Kochen. Es gehe um Abenteuer in abgelegenen Regionen, damit will die Reederei finanzstarke Passagiere in die 100 Suiten des Luxus-Expeditionsyacht locken.

Schiff ist für Polarregionen gemacht

Das Schiff ist eistauglich und kann in Polarregionen unterwegs sein. Die sind bei den Kunden besonders beliebt. Die zehntägige Jungfernfahrt rund um Island mit einem Abstecher in die Arktis startet Mitte Juli. „Die Tour ist sehr gut gebucht“, freut sich die Verkaufsmanagerin.

Viele Deutsche und Schweizer hätten eingecheckt, wenige freie Plätze gibt es noch. Mitfahren kann man auf dem 165 Meter langen Schiff ab mindestens 14 000 Euro pro Person. Zwei Helikopter und ein Mini-U-Boot inklusive. Die werden allerdings erst in den kommenden Tagen an Bord gebracht – auch um Platz für die Taufe zu haben.

Altmaier von den USA nach Stralsund

Zur Namensgebung am Stralsunder Ausrüstungskai sind diejenigen gekommen, die in den vergangenen Monaten hart um Finanzhilfen für die durch die Corona-Pandemie angeschlagenen MV Werften gerungen haben: MVs Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Wirtschaftsminister Harry Glawe, Bundesfinanzminister Peter Altmaier (beide CDU), MV Werften-Chef Peter Fetten und Collin Au, Präsident der Genting Hong Kong-Gruppe, der MV Werften gehört.

Video: „Crystal Endeavor“ in Stralsund getauft: Blick ins Innere

Bevor die Reden beginnen, singt Künstlerin Corinna Smerdon Kärcher die deutsche Nationalhymne – direkt vor Peter Altmaier. Für ihn ist es die erste Schiffstaufe. Der Minister will mit seinem Besuch Partei ergreifen für den maritimen Sektor in Deutschland. Dafür ist er extra von Washington nach Rostock-Laage geflogen und von dort mit dem Auto nach Stralsund gekommen. „Deutschland kann ein Treiber für neue maritime Technologien werden, dafür brauchen wir auch unsere Werften“, betont er.

In den USA habe er viel Optimismus nach der Corona-Pandemie gespürt. Auch in Deutschland rechnet Altmaier mit einem Aufschwung, obwohl hier die Lockerungen noch nicht so weit seien. Trotzdem rechne er 2021 in Deutschland mit einem Wirtschaftswachstum von vier Prozent. „Im kommenden Jahr werden wir die USA sogar überholen“, so der Minister.

Hotels sollen auf die Meere

Auch Genting-Vertreter Collin Au ist aus den USA zurückgekehrt. Dort habe er gerade mit Betreibern großer Hotelketten gesprochen, berichtet er. Die sollen unter ihren Namen künftig auch Schiffe, Jachten mit bis zu 2000 Passagieren auf die Weltmeere schicken unter Pandemiesicheren Voraussetzungen. „Früher waren Autos auch noch nicht so sicher wie jetzt – genau diese Entwicklung wollen wir mit unseren Schiffen nehmen, sie sollen künftig keine Pandemie mehr fürchten müssen“, so Collin Au.

Manuela Schwesig kann sich noch gut an die Kiellegung der „Endeavor“ im August 2018 erinnern. Damals hätten viele Mitarbeiter und Azubis Spalier gestanden und nun weltweit bewiesen, dass Frauen und Männer aus Mecklenburg-Vorpommern erstklassige Schiffe bauen können. Die „Endeavor“ sei ein Aushängeschild für MV und ein Zeichen der Hoffnung, dass es mit dem Schiffbau weitergeht.

Ziel der Landesregierung sei es gewesen, Menschen und Arbeitsplätze sicher durch die Pandemie zu bringen. Das Geld für die MV Werften sei nicht unumstritten, „aber wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder machen“, so die Ministerpräsidentin. Sie wollte bei der Taufe aber nicht schon wieder über Geld reden, sondern über die vielen Familien, die voller Stolz in der Branche arbeiten.

Roten Buzzer-Knopf gedrückt

Sechs Restaurants, Fitness- und Spa-Bereich und für jede Suite einen Butler – auch damit will die „Endeavor“ punkten. Mit dem Drücken eines roten Buzzer-Knopfs lässt Manuela Schwesig schließlich die Flasche am Bug zerschellen. Anschließend bekommt sie von MV Werften-Chef Peter Fetten einen großen Niethammer geschenkt, den die Azubis extra für die Ministerpräsidentin angefertigt haben. „Einen Hammer kann man immer gebrauchen“, bedankte sich Schwesig, die das erste Mal Taufpatin für ein Schiff ist.

Wie es nun in der Stralsunder Werft weitergeht, ist unklar. Eigentlich sollten weitere dieser 350 Millionen Euro teuren Expeditionsyachten für 200 Passagiere am Sund gebaut werden, doch dann kam die Corona-Pandemie und eine Flaute in der Kreuzfahrtbranche. Fest steht: Viele Mitarbeiter an allen drei Standorten Wismar, Rostock und Stralsund müssen gehen. „Einen konkreten Ablauf gibt es aber noch nicht“, so die Betriebsratsvorsitzende Ines Scheel. Für sie ist die Taufe auch ein bisschen mit Wehmut verbunden.

Fünfter Neubau fertig Crystal Cruises ist eine 1988 gegründete Reederei mit Sitz in Brentwood, Los Angeles (Vereinigte Staaten). 2015 wurde sie von Genting Hong Kong übernommen, zuvor war sie ein Tochterunternehmen der japanischen Reederei Nippon Yusen Kaisha. Es hält mit der „Endeavor“ neun Schiffe in Fahrt – auf den Ozeanen und Flüssen. Im Sommer 2016 wurde mit Crystal River Cruises auch eine Marke für Flusskreuzfahrten in Europa eingeführt. Fünf Schiffe gibt es dafür, vier davon sind in Wismar gebaut worden: Die „Crystal Bach“, wurde am 3. August 2017 in Wismar an die Reederei übergeben, das zweite Schiff, die „Crystal Mahler“, am 20. September 2017 abgeliefert. Die „Crystal Debussy“ folgte am 8. März 2018, im April 2018 die baugleiche „Crystal Ravel“. Die „Crystal Endeavor“ ist der fünfte Neubau von den MV Werften, die seit 2016 zu Genting Hong Kong gehören.

In Wismar wird weiter an der „Global Dream“ gearbeitet. Die „Endeavor“ soll am 9. Juli Stralsund Richtung Island verlassen. Bernie Leypold von Crystal Cruises freut sich auf das neunte Schiff der Reederei. Mit den bisherigen acht ist Verkaufsmanagerin Suzanne Kochen schon unterwegs gewesen. Und mit der „Endeavor“ möchte sie auch unbedingt mal mit.

Von Kerstin Schröder