Stadt will Immobilie behalten? - Was wird aus der einst größten Schwesternschule der DDR in Stralsund?

Wohnen, Pflege-Einrichtung, Betreutes Wohnen oder doch eine Kita? Die Stadt Stralsund als neuer Eigentümer des Areals in der Lilienthalstraße hält an Wohnbebauung im weitesten Sinne fest und hat damit die LEG beauftragt. Die erste Hürde ist das Waldgesetz. Doch es gibt noch weitere Probleme.