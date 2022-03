Schwimm-Ausfall wegen Corona: Stralsunder Vereine können Warteliste kaum abarbeiten

Stralsund

Hunderte Stralsunder Kinder lernen jedes Jahr im Sportbad des Hansedoms das Schwimmen. Doch die Corona-Pandemie führte zu starken Einschränkungen im Badebetrieb, Schwimmunterricht fand kaum statt, waren viele Kinder doch ausschließlich im Homeschooling. Welche Auswirkungen hat das auf die Zahl der Kinder, die nun nicht wie geplant schwimmen können?

„Ich schätze, die Pandemie wirft uns um zwei, drei Jahre zurück. Den Stau können wir gar nicht so schnell abarbeiten“, findet Arndt Melms. Der Chef des Vereins „sport live“, der auch die Kindersportschule in Knieper West betreibt, sieht vor allem die Hallenzeiten als Problem. Die sind in Stralsund knapp, weil sich drei Sportvereine, Senioren und öffentliche Badegäste die Bahnen teilen müssen.

Schwimmunterricht nur auf zwei Bahnen

„Manches ist aber auch hausgemacht. Wir durften ja in die Schwimmhalle, allerdings nur auf zwei Bahnen, obwohl gar kein Mensch in der Anlage war. Da habe ich beantragt, dass wir mehr Bahnen nutzen können. Das war im August 2021. Im November habe ich dann Bescheid bekommen, dass das nicht geht. Da haben wir eindeutig Potenzial verschenkt“, ist sich der Stralsunder sicher.

Für Arndt Melms sind noch nicht alle Reserven genutzt. „Warum können wir nicht befristet den Bereich des Sprungturms an der Außenkante zum Schwimmenlernen nutzen?“, fragt er. Und auch die Halle der Marinetechnikschule sollte man nicht vergessen. „Vielleicht gelingt uns ja in so einer besonderen Situation doch eine Unterstützung der Marine in Parow.“

Küstenkinder, die nicht schwimmen können? Wie ernst in die Lage? Das wollte auch Petra Voß von den Grünen wissen und stellte eine Anfrage an die Bürgerschaft.

Genaue Zahlen kann Stadt nicht liefern

Trauriger Fakt ist, so kann man es der schriftlichen Antwort von Vize-Bürgermeisterin Dr. Sonja Gelinek entnehmen: Genaue Zahlen über den Ausfall liegen der Stadt nicht vor. Es heißt nur, dass hier nicht der Ausbildungsstand aus den Vor-Corona-Zeiten erreicht wurde. Der Ausfall des Schulschwimmens bezieht sich auf die Zeiträume März 2020 bis Juni 2020 sowie Dezember 2020 bis Juni 2021.

Die Leiterin des Amtes für Schule und Sport im Stralsunder Rathaus informierte auch darüber, dass die Stadt mehr anbietet, als im Lehrplan steht. „Gemäß dem Rahmenplan Sport für Grundschulen in MV wird das Themenfeld ,Bewegen im Wasser – Schwimmen‘ in einer Jahrgangsstufe und spätestens bis zum Ende der Klasse 4 bearbeitet. In der Hansestadt Stralsund wird der Schwimmunterricht deutlich erweitert und verpflichtend für die Klassenstufe 3 und 4 angeboten“, so Sonja Gelinek.

Neben allen Grundschulen in der Stadt bieten folgende Schulen fakultativ Schwimmunterricht an: das Sonderpädagogische Förderzentrum, die Förderschule „Ernst-von-Haselberg“, das Schulzentrum am Sund, die Regionalen Schulen „Marie Curie“ und „Adolph Diesterweg“, die IGS und das Hansa-Gymnasium.

Viele nutzen Ferienangebote

Doch wie kann man die Defizite ausbaden? Dazu die Amtsleiterin Sonja Gelinek: „In den letzten Sommerferien wurde zusätzlich das Programm ,MV kann schwimmen 2021‘ durch die Vereine Sport live und DLRG genutzt. Hierzu hatte unser Amt großzügig Zeiten im Sportbad zur Verfügung gestellt. Das Angebot wurde durch viele Kinder verschiedener Jahrgänge genutzt.“ Außerdem führte und führt „Sport live“ in den Ferien (Sommerferien und Herbstferien) als einziger Anbieter Schwimmcamps durch. Auch hier werden verschiedene Jahrgangsstufen betreut.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Über das neue Landes-Aktionsprogramm „Stark machen und Anschluss sichern“ soll landesweit zusätzlicher Schwimmunterricht der 6. Klassen möglich sein, um corona-bedingte Lücken zu schließen, und zwar in diesem und im nächsten Schuljahr. „Die Organisation und Durchführung des zusätzlichen Schwimmunterrichts soll dabei in Abstimmung zwischen den Schulträgern und den betreffenden Schulen unter Hinzuziehung der Träger der Schwimmstätten erfolgen und neben dem regulären Schwimmunterricht der Grundschulen stattfinden“, heißt es aus dem Rathaus.

Unterricht in Klasse 6 noch in der Vorbereitung

Diese Schwimmstunden müssten in den Lehrplan eingearbeitet werden und sind nicht zusätzlich vorgesehen. „Dabei können die Schulträger gerne mit den staatlichen Schulämtern und den dort für den Schulsport verantwortlichen Schulräten sowie den Koordinatoren für den Schwimmunterricht zusammenarbeiten. Problematisch dürfte die Bereitstellung zusätzlicher Fachkräfte und das Eintakten in die bestehenden Lehrpläne sein“, heißt es da ziemlich bürokratisch.

Ein Problem deutet Sonja Gelinek schon mal an: Die Umsetzung des Programmes bedeutet Einschränkungen zu Lasten des Vereinsschwimmens, des Reha-Sports und im öffentlichen Badebetrieb. „Angenommen, jede Klasse nutzt dieses Angebot, dann können wir davon ausgehen, dass jede Klasse zwei Bahnen benötigt. Das sind 40 zusätzliche Bahnen pro Woche…“

Programm kann erst 2022/23 starten

Arndt Melms hofft, dass die Schwimmvereine, wenn unbedingt nötig, alle gleichermaßen in den Hallenzeiten gekürzt werden. „Ich plädiere dafür, dass wir für das ganze Thema Schwimmenlernen eine Arbeitsgruppe gründen, die sich darum intensiv und schnell kümmert.“

Wie der tatsächliche Bedarf ist, stehe noch nicht fest, denn der Austausch mit den Schulleitern stehe noch aus, so Gelinek. Mit anderen Worten: Dieses Schuljahr haben wir schon mal verschenkt. Der zusätzliche Unterricht in den 6. Klassen wird wahrscheinlich erst 2022/23 starten können.

Von Ines Sommer