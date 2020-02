Scientists 4 Future in Stralsund: „Wir müssen den Klimawandel verständlich machen“

Stralsund

Mit Schulstreiks tragen Schüler und Auszubildende als Teil der weltweiten Fridays-for-Future-Bewegung seit Anfang 2019 in ganz Deutschland, so auch in Stralsund, ihre Sorgen um die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels auf die Straße. Seit April des vergangenen Jahres bekommen sie dabei zunehmend Unterstützung von Wissenschaftlern.

Johannes Gulden ist einer von ihnen. Den Professor für erneuerbare Energiesysteme der Hochschule Stralsund (HOST) treibt das Thema genau so um wie die Jugendlichen. Er gehört gemeinsam mit seinem Kollegen André Grüning, Professer für Mathematik und künstliche Intelligenz an der HOST, zu den über 26 800 Akademikern in Europa, die sich zu den Scientists 4 Future (S4F) – Wissenschaftler für die Zukunft – zusammengeschlossen haben.

Grundlagen zum Klimawandel vermitteln

„Als Forscher versuchen wir mit Hilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse und Fakten die Fridays-for-Future-Bewegung zu unterstützen“, sagt Professor Gulden. Vermitteln will die Initiative S4F vor allen Grundlagenwissen zum Klimawandel. Denn, so steht es in ihrer Stellungnahme: „Die Anliegen der demonstrierenden jungen Menschen sind berechtigt.“

Der Stralsunder Wissenschaftler weiß, wie emotional aufgeladen das Thema ist. Den Aktivisten für die Klimarettung stehen Leugner des Klimawandels gegenüber. Aus Sicht von Johannes Gulden ist der Klimawandel eine wissenschaftliche Tatsache, die sich nicht so ohne Weiteres durch Privatpersonen überprüfen lässt. Er nennt ein Beispiel: „Wissenschaftler, die in der Arktis Bohrkerne aus jahrhundertealtem Eis ziehen, können daran das Klima über große Zeiträume analysieren und Schlussfolgerungen ziehen.“ Sie verfügen also über Mittel und Möglichkeiten, die normalen, am Klima interessierten Menschen nicht zur Verfügung stehen.

Diskussion versachlichen

Doch wer etwas nicht selbst überprüfen kann, hat nur zwei Möglichkeiten: Entweder die gewonnenen Erkenntnisse zu glauben oder sie zu negieren. „Dazu kommt“, sagt Gulden, „der Klimawandel ist ein globales Problem, das macht das Verstehen für den Einzelnen auch so schwer.“ In der allgemeinen Diskussion zum Klima wird daher schnell deutlich, dass bei Pro und Contra ebenso viel Bauchgefühl wie auch starke Interessen auf politischer wie wirtschaftlicher Ebene in die Diskussion geworfen werden.

Auch für Professor Gulden hat das Thema etwas mit Glauben zu tun: „Ich glaube daran, dass es den Klimawandel mit seinen Folgen gibt, weil ich ausreichend glaubhafte Faken dazu habe“. Er ist daher überzeugt, dass gelingen kann, wissenschaftlich gesicherte Tatsachen über die Debatte und durch Publikationen zu vermitteln und so einen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion zu leisten.

Thema kann man gut verständlich erklären

Vor allem jungen Leuten will er sich als Ansprechpartner zur Verfügung stellen. „Stralsunder Fridays-for-Future-Aktivisten haben schon angefragt, ob sich nicht etwa über Vorlesungen Extrawissen zum Klimawandel vermitteln lässt“, sagt er und will das gerne tun, sei es im Unterricht oder bei Veranstaltungen. Probleme, wissenschaftliche Fakten auf verständlicher Basis zu vermitteln, sieht der Vater zweier Kinder nicht. „Ich werde auch zu Hause viel zum Thema gefragt und muss es auch hier einleuchtend erklären.

Mit seinem Forschungsgebiet erneuerbare Energiesysteme, besonders zur energetischen Nutzung des Wasserstoffs, ist Johannes Gulden dicht dran, anwendbare Grundlagen für eine Energiewende zur Rettung des Klimas zu legen.

Doch die sogenannte grüne Energie ist derzeit noch teuer zu produzieren. Aus seiner Sicht ist hier die Politik in der Verantwortung. „Das Thema Klimawandel muss ganzheitlich angegangen werden, von der Grundlagenforschung über deren praktische Umsetzung – und die Menschen müssen dabei mitgenommen werden. Das leistet die Politik derzeit nicht“, sagt er.

Die Rolle Deutschlands schätzt der Wissenschaftler dabei hoch ein. „Wir dürfen das nicht unterschätzen. Die Welt schaut auf uns. Wenn wir das wissenschaftlich und wirtschaftlich stemmen, dann machen die anderen uns das nach.“ Und Gulden ist überzeugt: „Wir haben hier die Möglichkeiten, die passende Hochtechnologie zu entwickeln.“

