Stralsund

Im ersten Halbjahr 2019 hat der Seehafen Stralsund etwa 800 000 Tonnen Güter umgeschlagen. Seehafen Geschäftsführer Sören Jurrat verzeichnete dabei leichte Rückgänge im Umschlag von Stahl, Baustoffen und Gips. Wie der Hafen-Chef während einer Barkassenfahrt durch den Hafen Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) informierte, bewege sich der Stralsunder Hafen im Rahmen der Rückgänge, die auch andere Umschlagplätze in MV verzeichnen. „Der Landeshafenverband rechnet gegenwärtig mit zwei bis drei Prozent weniger umgeschlagener Tonnage“, so Jurrat.

Andere Häfen ebenfalls leicht im Umschlagminus

Der Minister hatte gestern auf seiner Sommertour durch MV einen Halt in Stralsund eingelegt. Weitere Stationen sind unter anderem auch die Häfen in Sassnitz, Rostock und Wismar. Wie Pegel deutlich machte, liege das leichte Minus des Umschlags der Häfen des Landes im ersten Halbjahr innerhalb der normalen Schwankungsbreite.

Weniger Gips , aber mehr Schrott umgeschlagen

Sören Jurrat bleibt ebenfalls optimistisch, denn es gibt auch Zuwächse bei anderen Gütern zu verzeichnen. „Während der Düngerumschlag stabil läuft, bringen Getreide und Schrott derzeit mehr Tonnage“, so der Geschäftsführer. Ende des vergangenen Jahres hatte der Stralsunder Hafen immerhin einen neuen Rekordumschlag von 2,15 Millionen Tonnen erreicht und damit erstmals die Zwei-Millionen Marke geknackt.

Rahmenvertrag für Stahlumschlag mit MV Werften

Der Stahlumschlag, der im vergangenen Jahr durch Aufträge für den Schiffbau im Land wieder angezogen hatte, wurde jetzt auf eine stabile Grundlage gestellt. „Wir haben dazu am 1. Juli einen Rahmenvertrag mit den MV Werften abgeschlossen“, sagte Jurrat. So werden in Stralsund auch Bleche angeliefert, die hier veredelt und später beim Bau der Kreuzfahrtriesen der Global Class in Rostock und Wismar weiterverarbeitet werden.

Von politischen Entwicklungen abhängig

Bei anderen umgeschlagenen Gütern sei der Hafen aber auch von politischen Entwicklungen abhängig, die man als Dienstleister der Wirtschaft nicht beeinflussen könne, machte Jurrat deutlich. So sei der Einbruch bei der Gipsverladung um 113 000 Tonnen unter anderem auch auf erste Auswirkungen des Brexits – Großbritanniens Streben nach dem Austritt aus der Europäischen Union – zurückzuführen. Der Baustoff aus der Rauchgasentschwefelung deutscher Braunkohle-Kraftwerke geht traditionell zur Weiterverarbeitung nach Skandinavien und Großbritannien und war bislang einer der Bringer im Umschlag des Seehafens.

Hafen entwickelt sich in Richtung Frankenvorstadt weiter

Der Infrastrukturminister war aber auch gekommen, um etwas über die perspektivische Entwicklung der Häfen im Land zu erfahren. Hier hielt Sören Jurrat nicht hinter dem Berg. So ist im Frankenhafen mit dem Liegeplatz 37 ein weiterer Schiffsanleger geplant, für dessen Bau bereits Fördermittel beantragt sind. Dieser wird dazu beitragen, den Nordhafen weiter zu entlasten und für neue Entwicklungsmöglichkeiten zu öffnen. Der Hafen wird sich damit immer weiter von seinem historischen Standort weg auf die Seite der Frankenvorstadt entwickeln.

Wegen versandeter Fahrrinne kommen Schiffe mit weniger Ladung

Als Problem für die künftige Entwicklung des Hafens sieht Sören Jurrat auch die zunehmende Versandung der Ost- und Nordansteuerung Stralsunds auf dem Strelasund. Bereits seit 2015 gebe es deutliche Einschränkungen, erklärte der Geschäftsführer. So habe sich etwa die früher 80 Meter breite und 7,50 Meter tiefe Hauptzufahrt auf der Ostansteuerung an einigen Stellen bereits auf 60 Meter Breite und 6,10 Meter Tiefgang durch Sandeintrag reduziert. Das führt dazu, dass Schiffe deutlich weniger laden können, um den Stralsunder Hafen zu erreichen. „Das kann man doch keiner Reederei mehr erklären“, sagte Jurrat. Ein Problem, für das der Infrastrukturminister nicht zuständig ist, da die Wasserstraßen in Verantwortung des Bundes liegen. „Aber wir sind in ständigem Kontakt mit den zuständigen Behörden“, so Pegel.

Schnelle Abhilfe scheint da offenbar nicht in Sicht zu sein. Denn während das zuständige Bundesverkehrsministerium noch vor nicht allzu langer Zeit damit argumentierte, dass dafür Geld fehle, wird aktuell eher das Argument gebraucht, dass es an Spülflächen für den ausgebaggerten Sand fehle.

Jörg Mattern