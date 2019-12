Stralsund

Zum Abschluss dieses Jahres rechnet Sören Jurrat für den Seehafen Stralsund mit einem Güterumschlag von etwa 1,7 Millionen Tonnen. „Damit werden wir das Rekordergebnis von 2,14 Millionen Tonnen aus dem vergangenen Jahr diesmal nicht ganz erreichen“, sagt der Geschäftsführer des Seehafens. Dennoch sieht er im diesjährigen Ergebnis des Logistik-Dienstleisters eine respektable Größe im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Hafens. Zum Vergleich: Für das Jahr 2017 hatte der Seehafen einen Umschlag von 1,8 Millionen Tonnen gemeldet.

Gesamtwirtschaftliche Situation war 2019 verhaltener

Ursachen für die aktuellen Tonnageeinbußen sieht der Hafenchef unter anderem im Rückgang des Umschlags bei Mineralien und Baustoffen sowie der Gipsverladung. Letztere war bislang eine der stabilen Größen im Export nach Skandinavien und Großbritannien, wo der Baustoff zu Bauelementen weiterverarbeitet wird.

„Als Dienstleister ist der Seehafen jedoch immer auch von äußeren Rahmenbedingungen abhängig“, sagte Jurrat. Der Takt in der Hafenwirtschaft wird durch die gesamtwirtschaftliche Situation bestimmt und die war 2019 hinsichtlich des Ex- und Imports verhaltener.

Schiffbau stärkt Hoffnung auf mehr Stahlumschlag

Optimismus herrscht dagegen beim Umschlag von Stahl- und Walzwerksprodukten, der durch den wiedererstarkten Schiffbau im Land seit 2018 angezogen hat. Erst im Juli hatte der Stralsunder Hafen dazu einen Rahmenvertrag mit den MV Werften abgeschlossen. Laut Jurrat werden in Stralsund auch die Bleche angeliefert, die beim Bau der Kreuzfahrtriesen der Global Class in Rostock und Wismar weiterverarbeitet werden.

Pluspunkt für Stralsund ist dabei das Ostsee-Strahl Zentrum, mit Sitz im Südhafen. Hier werden die Stahlbleche entsprechend den Anforderungen der Werften ver- und bearbeitet. Beim Hafenchef herrscht daher Hoffnung, dass der Stahlumschlag mit der Kiellegung des zweiten Global-Class-Kreuzfahrers dem Stahlumschlag für 2020 noch einmal Aufschwung verleihen wird.

Wachsende Tonnage beim Schrottumschlag

Einen Aufschwung hat dagegen bereits in diesem Jahr der Umschlag von Schrott im Seehafen erlebt. „Hochlegierter Schrott geht von Stralsund aus nach Finnland, wo er eingeschmolzen wird“, sagt Sören Jurrat. Finnische Stahlwerke haben sich darauf spezialisiert, besonders die Legierungsbestandteile, wie Chrom, Molybdän etc., zur Wiedergewinnung aufzuarbeiten.

Beliebter Anlaufpunkt für Kreuzfahrer Neben dem Waren- und Güterumschlag ist der Seehafen Stralsund auch der meistfrequentierte Hafen für Flusskreuzfahrtschiffe in Deutschland. Durch die Anbindung an die europaweite Binnenschifffahrtsgewässer nutzen Reedereien den Hafen als Basis für ihre Touren durch die Fluss- und Küstengewässer Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns. 2019 legten im Hafen 13 Flusskreuzfahrer bei 121 Anläufen mit insgesamt 16 581 Passagieren an. Zum Vergleich: 2018 waren es 16 920 Passagiere bei 125 Anläufen. Damit erfüllt der Hafen auch eine wichtige touristische Funktion in der Welterbestadt Stralsund. Der Stralsunder Hafenverfügt über 25 Liegeplätze und eine Kai-Länge von 2700 Metern.

Mit Blick auf 2020 steht für den Geschäftsführer des Seehafens vor allem die Weiterentwicklung des Frankenhafens im Vordergrund. „Hier laufen dank des im September 2018 fertiggestellten Gleisanschlusses viele Güter, die aus dem Binnenland angeliefert werden, über die Kaikante“, sagt Jurrat. „Wir haben da also alles richtig gemacht, was die zukünftige Hafenentwicklung betrifft.“ So wird vor allem in den Erhalt und die weitere Entwicklung der Infrastruktur investiert.

Neue Technik für künftige Aufgaben

Etwa mit der in diesem Jahr angeschafften Umschlagsmaschine – einem universell einsetzbaren Kran vom Typ Mantsinen 120 R HybriLift, der auf einem Kettenfahrwerk läuft und nicht auf Gleise angewiesen ist. Ebenso vielseitig einsetzbar ist der Rotrac, ein Zweiwegefahrzeug, das sowohl auf der Straße als auch auf Schienen einsetzbar ist – etwa zum Rangieren auf Gleisen der Deutschen Bahn.

Fokus liegt auf besseren Rahmenbedingungen für Häfen

Mit seinen 48 Mitarbeitern, davon 36 im Umschlag, ist der Seehafen aus Sicht von Sören Jurrat gut für die Aufgaben der Zukunft gerüstet. Um auch künftig alle Herausforderungen zu meistern und den Standort Stralsund zu sichern, arbeitet der Seehafen in verschiedenen nationalen wie internationalen Arbeitsgruppen mit. Etwa der Baltic Ports Organization (BPO), bei der Stralsund seit 1991 zu den Gründungsmitgliedern gehört. „Diese kümmert sich speziell um die Belange der Häfen im Ostseeraum. „Der Fokus liegt hier auf der Schaffung politischer Rahmenbedingungen, wo Häfen durchaus Unterstützung benötigen werden“, sagt Jurrat.

Und da gibt es einige Themen, mit denen sich die Häfen beschäftigen müssen – von verschärften Richtlinien der EU für die Entsorgung von Abfällen aus dem Schiffsbetrieb in den Häfen, dem Vorhalten von alternativen Kraftstoffen zur Schiffbetankung oder Landstromanschlüssen für Schiffe, damit deren Dieselgeneratoren während der Hafenliegezeiten abgeschaltet werden können.

