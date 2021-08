Segeln in Stralsund: Familiencrew der „Dude“ holt Blaues Band vom Strelasund

Stralsund/Neuendorf

Es konnte wieder flattern! Das Blaue Band vom Strelasund! Nachdem die traditionsreiche Regatta im vergangenen Jahr wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, war es nun wieder so weit.

Zeesboote aus dem ganzen Kreis gingen an den Start

„Zwar waren die Vorbereitungen eigentlich so wie immer“, sagt Wettfahrtleiter Enrico Dinse, aber „die Ungewissheit, ob es stattfinden kann, schwang immer mit.“ Umso glücklicher war das ganze Organisationsteam rund um den Veranstalter Maritimer Verein Stralow, dass am Sonnabend dem 7. August alles glatt lief. „Und die Resonanz war einfach toll“, sagt Enrico Dinse. 47 Boote hatten insgesamt gemeldet und waren auf die Bahn gegangen, die das Teilnehmerfeld von Stralsund nach Neuendorf führte. Besonders eindrucksvoll: Unter den Booten waren auch sieben Zeesen, die im Regattafeld mitmischten. „Sie sind extra aus Barth, Bodstedt und Wustrow gekommen“, sagt Enrico Dinse und freut sich über die großen Segler. „So viele auf einmal hatten wir noch nicht dabei.“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die sieben Zeesen sind in der sogenannten Handicap-Klasse gestartet. Ergänzt wurden die Startgruppen durch die Jollen, Jollenkreuzer, Kielboote kleiner als 8,50 Meter, Kielboote von 8,50 bis 10,50 Meter und größer als 10,50 Meter.

Unberechenbare Windbedingungen zwischen Stralsund und Hiddensee

Bei Sonnenschein und mit viel guter Laune fiel der Startschuss zum Blauen Band vom Strelasund pünktlich um 10.30 Uhr. Doch wie so oft waren die Windbedingungen unberechenbar. Während die einen in der Flaute lagen, erwischten die anderen einen Windstrich und segelten davon. Taktik und Glück waren an diesem Tag untrennbar miteinander verbunden. Und so zog sich da Feld weit auseinander, weil ein jeder auf der Suche nach dem günstigen Wind war. Dem fehlte am Ende übrigens die Puste und er wehte immer weniger über den Sund.

Rennen wurde vorzeitig abgebrochen

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt Enrico Dinse. Zumal auf dem Sund durchaus ganz unterschiedliche Windverhältnisse herrschten. Doch am Ende war nach etwa sechs Seemeilen und damit einem verkürzten Kurs Schluss und Thomas Kaljus schrieb auf dem Zielschiff die Zeiten auf. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen, denn: Entschuldigung? Hatte vielleicht jemand direkt vor dem Ziel eine unsichtbare Wand aufgebaut? Nun, ganz so war es nicht. Allerdings drehte der Wind unmittelbar vor der Ziellinie auf Nord, sodass die Segler plötzlich den Wind direkt von vorn hatten und quasi ausgebremst wurden. Was für ein Gewusel! Als die Boote, die noch Fahrt im Schiff hatten denen, die schon eingeparkt hatten, ziemlich nahekamen. Und was für ein Glück, dass so wenig Wind war, man sich gegenseitig abhalten konnte und es zu keinen Schäden kam.

„Die Entscheidung, das Rennen vorzeitig abzubrechen, war richtig, denn der Wind schlief gänzlich ein“, schaut Enrico Dinse zurück.

Familien-Crew aus Stralsund gewinnt

Blaues Band vom Strelasund: Sieger im Überblick Schnellste Zeit: Dude (Jan Wiechmann), 1:48:38 Stunden Rote Laterne: Störtebecker (Heike Buschmann), 3:20:08 Bootsklasse 1 (größer als 10,50 Meter): Jet Leg (Tino Juncken), 2:11:57; Aldebaran (André Höppner), 2:17:34; Ahab (Steffen Meißner), 2:28:24; Bootsklasse 2 (8,50 Meter bis 10,50 Meter): Dude (Jan Wiechmann), 1:48:38; Intoxication (Thomas Schenk), 1:54:40; Luchte (Malte Braeuer), 1:58:44; Bootsklasse 3 (kleiner als 8,50 Meter): Fischermann’s (Hagen Petersen), 1:50:21; Öxenbröxx (Johannes Kreienbrock), 2:15:33; Windei (Tilo Thomzik), 2:16:00; Bootsklasse 4(Jollenkreuzer): Aries (Peter Heiden), 2:17:47; Ariadne (Werner Loetz), 2:17:48; Crescendo (Marcel Jänsch), 2:18:27; Bootsklasse 5 (Jollen): Mauersegler (Alexander Küchler), 2:09:05; XLR8 (Jan Hohendorf), 2:14:29; Filou (Christine Kobs), 2:27:54; Bootsklasse 6 (Handicap): Heimat (Heiko Lange), 2:17:26; Oma Else (Holger Aulrich), 2:45:42; Irmchen (Eckhardt Voss), 3:06:29

Ein bisschen anders als sonst, war das Blaue Band dann allerdings trotzdem: „Von einer großen gemeinsamen Party in Neuendorf, wie sie eigentlich dazu gehört, haben wir natürlich abgesehen“, sagt der Wettfahrtleiter. Trotz allem sind die Sieger gekürt worden. Das schnellste Boot im Ziel war die „Dude“ aus Stralsund mit Steuermann Jan Wiechmann, die nach 1:48:38 das Ziel erreichte. „Das war eine super Veranstaltung und hat echt Spaß gemacht“, sagt Jan Wiechmann. Für den passionierten Segler war die Regatta noch etwas Besonderes, denn „wir sind sozusagen als Familien-Crew gestartet. Ich hatte unter anderem meine Schwester und meine Mama an Bord, das war einfach schön. Wir wollen das jetzt einfach als Familientradition einführen, dass wir die Regatta nun immer gemeinsam segeln.“ Umso schöner sei es gewesen, am Ende tatsächlich das Blaue Band in der Startgruppe gewonnen zu haben. Also dann! Im nächsten Jahr auf ein Neues zum Blauen Band vom Strelasund!

Von Miriam Weber