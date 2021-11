Segelschulschiff Greif: Zeitzeugen für Dokumentarfilm gesucht

Warnemünde

Das Traditionsschiff „Greif“ hat eine bewegende Geschichte hinter sich – nachdem es 1951 auf Initiative von Werftarbeitern und Funktionären aus Warnemünde und Stralsund auf der Warnowwerft gebaut wurde, lange als Segelschulschiff aktiv war und aktuell umfassend instandgesetzt wird, soll es nun einen Dokumentarfilm erhalten. Das Rostocker Schifffahrtsmuseum sucht nach Zeitzeugen, die beim Bau mitgewirkt haben.

Aktuell wird das Schiff aufwändig saniert. 2020 sind massive Schäden an der Außenhaut des Schiffes festgestellt worden. Insgesamt investieren Bund, Land und die Hansestadt Greifswald 3,5 Millionen Euro um das Schiff wieder fit zu bekommen. Der Aufwand solle sich lohnen, schließlich soll die Greif im nächsten Jahr wieder in See stechen.

Das einzige Hochseesegelschiff der DDR

Bis 1991 trug das Schiff den Namen Wilhelm Pieck und war ein Geschenk des Landes Mecklenburg an den damaligen Präsidenten der DDR. Es war der erste Schiffsneubau der DDR in Niet- und Schweißtechnik. Darüber hinaus war es das einzige Hochseesegelschiff des Landes und bereiste zumeist die Häfen zwischen Polen und der Sowjetunion.

Die bislang längste Reise führte das Schiff 1957 in 99 Tagen und über 8000 Seemeilen nach Albanien, Bulgarien, Rumänien nach Odessa am Schwarzen Meer. 1990 wurde es von der Hansestadt Greifswald übernommen und anschließend in Greif umbenannt.

Zeitzeugen gesucht

Die Kiellegung der Schonerbrigg erfolgte auf der Warnow-Werft am 27. Februar 1951. Am 2. August desselben Jahres wurde es in den Dienst gestellt. Aus der Zeit der Konstruktion auf der Rostocker Warnowwerft sucht das Schifffahrtsmuseum nach Zeitzeugen, die 1951 am Bau des Traditionsschiffes mitgewirkt haben. Das können nach Angaben des Museums Miterbauer oder auch Lehrlinge sein, die damals am Schiff gearbeitet haben.

Auch Nachfahren von ehemaligen Werftarbeitenden sind gefragt. Denn sollten diese noch über Unterlagen, Fotos oder andere historische Dokumente verfügen und als Erinnerung bewahren, bittet das Schifffahrtsmuseum um Unterstützung. Hinweise nimmt das Schifffahrtsmuseum unter der Telefonnummer 0381/ 12 831- 362 oder -364 entgegen.

Von Moritz Naumann