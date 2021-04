Seit 10 Jahren in Stralsund hinter der Imbiss-Theke: Brunhilde Zillmer

Stralsund

Seit zehn Jahren ist Brunhilde Zillmer die Leiterin des Kiosks und mobilen Imbiss-Wagens am Stralsunder Stadtstrand. Obwohl die gebürtige Rüganerin, die seit 1979 am Sund lebt, mit ihren 67 Lenzen nicht mehr arbeiten müsste, verlängert sie jedes Jahr ihren Arbeitsvertrag beim Betreiber, der SIC.

Viele junge Familien schauen vorbei

„Der Kundenandrang ist schon wieder ziemlich groß, besonders viele junge Familien mit Kindern holen sich bei uns was zu essen oder trinken“, erzählt die vierfache Oma und betont, dass ihr die Arbeit mit ihren beiden jüngeren Kolleginnen großen Spaß macht. Eigentlich habe sie ja in ihrem Garten viel zu tun, aber der Kontakt mit vielen Menschen ist ihr genauso wichtig, so die Lebensmittel-Verkäuferin.

Von Christian Rödel