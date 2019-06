Mitten in der Nacht zum Mittwoch ist eine 56-Jährige in der Nähe von Putbus offenbar kurz am Steuer ihres Suzuki eingeschlafen. Der Wagen prallte daraufhin gegen einen Baum und blieb dann auf der Seite liegen. Die Frau musste ins Krankenhaus. Gegen sie ermittelt jetzt die Kripo.