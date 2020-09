Selbsthilfegruppe ASS in Stralsund

Stralsund

Die Selbsthilfegruppe für Menschen mit Asperger-Syndrom und Autismus-Spektrum-Störungen in Stralsund trifft sich regelmäßig alle zwei Monate immer am ersten Samstag im geraden Monat um 12 Uhr in der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS), Mönchstraße 17, in Stralsund. Neue Mitglieder sind zum nächsten gemeinsamen Austausch am 3. Oktober herzlich willkommen.

Das Asperger-Syndrom gehört, wie auch der frühkindliche Autismus, zu den Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) und kann sehr vielfältig in Erscheinung treten. Nicht selten werden Menschen mit ASS als Einzelgänger, seltsam oder schüchtern wahrgenommen. Ihre typischen Stärken sind unter anderem Genauigkeit, Ausdauer sowie umfangreiches Wissen innerhalb bestimmter Spezialgebiete. Eingeschränkte kommunikative Fähigkeiten, Bevorzugung stereotyper Routinen und fester Regeln sind weitere Merkmale dieses Syndroms.

Anlaufstelle für gemeinsamen Austausch

Damit die Betroffenen mit ihren Ängsten und Unsicherheiten nicht allein bleiben müssen oder sich in die Isolation zurückziehen, bietet die Selbsthilfegruppe für Menschen mit Asperger-Syndrom und Autismus-Spektrum-Störungen eine Anlaufstelle für einen gemeinsamen Austausch. Unter Gleichbetroffenen fällt es oft leichter, miteinander ins Gespräch zu kommen und Lösungswege für einen besseren Umgang mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen zu finden.

Weitere Auskünfte erhalten Interessenten telefonisch unter 03831/252 660 oder per E-Mail unter kiss@stralsund.de.

