Stralsund

Sie kommen aus ganz Deutschland, um am Strelasund zu studieren. Die neuen Studenten wurden gestern im Auditorium Maximum auf dem Campus der Hochschule Stralsund begrüßt und während eines Festaktes feierlich immatrikuliert.

Viele Nordlichter im Audimax

Es waren nicht nur Landeskinder wie beispielsweise Maike Trebbin (23) aus Wismar, die nach ihre dreijährigen Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau nun am Strelasund einen Bachelor-Studiengang in Leisure and Tourism Management (LTM) absolvieren möchte.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aus Hamburg kam Jakob Störrle aus Hamburg, um Motorsport Engineering zu studieren. Der 23-jährige hat bereits einen Lehrabschluss zum Kfz-Mechatroniker bei einer Porsche-Niederlassung an der Alster in der Tasche.

Von Christian Rödel