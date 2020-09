Semesterstart der Seniorenakademie Stralsund

Stralsund

Die Seniorenakademie 55 plus in Stralsund ist nach der coronabedingten Pause am 1. September wieder an den Start gegangen. Unter Einhaltung der bekannten Richtlinien trafen sich etwa 100 Interessenten im Theater, um sich über die weitere Arbeit der Akademie zu informieren.

Semesterstart im Theater

Wie immer zu Beginn des Herbstsemesters stellte der Intendant des Theaters Vorpommern, Dirk Löschner, die Höhepunkte der Spielzeit 20/21 vor und erläuterte, wie das Theater unter den Krisenbedingungen seine Arbeit organisiert und welche Besonderheiten bei Musiktheater, Schauspiel und Ballett in dieser Spielzeit zu beachten sind.

Den nächsten Vortrag hält am 15. September um 14.30 Uhr im Löwenschen Saal des Rathauses Steffi Behrendt, Amtsleiterin in der Stadtverwaltung, zum Thema „Unesco-Welterbe und die internationalen Beziehungen Stralsunds“. Am 22. September um 15 Uhr spricht der Historiker Christoph Wunnicke an gleicher Stelle zu 30 Jahren Deutsche Einheit. Von Dr. Sabine Koburger erfahren die Senioren am 6. Oktober um 15 Uhr im Haus der Volkssolidarität am Knieperdamm 28 etwas über Franziska Tiburtius.

Viele interessante Veranstaltungen

Die Autorin Dorina Kasten bietet eine Lesung zum Roman „Jedes Jahr am Meer“ am 20. Oktober um 15 Uhr im Haus der Volkssolidarität an. Es folgt am 29. Oktober um 14 Uhr im Löwenschen Saal Roland Zenke mit Impressionen zu Stralsund 1989/2020. Der ehemalige Leiter des Stadtarchivs Dr. Hans-Joachim Hacker spricht am 3.November um 15 Uhr im Rathaussaal über 650 Jahre Stralsunder Frieden. Rolf Reinicke fasziniert seine Zuhörer mit einem Lichtbildvortag über den Norden am 17. November um 15 Uhr im Rathaussaal.

Die Wirtschaftsmacht China und ihre neue Seidenstraße ist das Thema von Dr. Pierre Gottschlich ( Uni Rostock) am 24. November um 14 Uhr im Rathaussaal. Chris Mattner stellt den Teilnehmern am 1. Dezember um 15 Uhr im Rathaussaal vor. Und wie immer begrüßt die Seniorenakademie zur letzten Semesterveranstaltung in der Adventszeit am 15. Dezember um 14.30 Uhr im BfW, Große Parower Straße die Musikdramaturgin des Theaters, Katja Pfeifer, die den Senioren Beethoven näher bringen will.

Anmeldung muss sein

Die Akademie hofft, dass die Interessen der Zuhörer weitestgehend berücksichtigt werden konnten. Noch ein wichtiger Hinweis: Aus derzeitiger Sicht stehen krisenbedingt die Plätze in den genannten Veranstaltungsräumen nur eingeschränkt zur Verfügung. Zu jeder Veranstaltung muss (bis auf Widerruf) die gewünschte Teilnahme angemeldet werden: jeweils dienstags von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 03831/20 73 71. Das muss bitte sein, damit niemand vom Veranstaltungsort wegen Auslastung der Platzkapazität wieder nach Hause geschickt werden muss.

Von Wolfgang Mengel