Senioren in Grimmener Region zeigen Betrügern die kalte Schulter

Grimmen

Enkeltrick, Gewinnspielversprechen – immer wieder fallen vor allem Senioren auf Betrügereien rein. Nicht aber die vier Damen und Herren, die in den vergangenen Tagen Anrufe von mutmaßlichen Betrügern erhielten. Eine Grimmenerin und ein Mann aus der Trebelstadt sowie Herren aus der Gemeinde Splietsdorf und aus Franzburg zeigten den Anrufern die kalte Schulter, gingen nicht auf Forderungen ein. Sie alle verständigten stattdessen das Polizeirevier in Grimmen „und haben sich damit korrekt verhalten“, lobt dessen Leiter Dietmar Grotzky.

Satte Gewinne und ein Verwandter in Not

So wandte sich ein 64-Jähriger aus der Gemeinde Splietsdorf an die Beamten. Er hatte am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr einen Anruf erhalten, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass er in einem Gewinnspiel gewonnen habe. Damit ihm das Geld ausgezahlt werden könne, müsse er Gutscheinkarten im Wert von 900 Euro vorlegen.

Um die Zahlung von 10 000 Euro wurde eine 79-jährige Grimmenerin von einem vermeintlichen Verwandten am Dienstag gegen 14.30 Uhr am Telefon gebeten. Angeblich habe dieser einen Unfall gehabt und brauche das Geld, um seinen dringend benötigten Pkw reparieren zu lassen.

Lottogewinne wurden einem Grimmener und einem Franzburger am Telefon versprochen. Immerhin 59 500 Euro habe der 60-jährige Mann aus Grimmen gewonnen, wurde ihm mitgeteilt. Damit das Geld ausgezahlt werden könne, sollte er vorab 1500 Euro überweisen, der 79-jährige Mann aus Franzburg 900 Euro. akr

Sicherheit ist Donnerstag Thema beim Seniorenkreis in Groß Bisdorf

Wie sich ältere Mitbürger vor Betrügern schützen können, erfahren Interessierte übrigens am Donnerstag, den 23. Januar, in Groß Bisdorf. Die Sicherheit steht dann nämlich im Mittelpunkt der nächsten Veranstaltung des Seniorenkreises der evangelischen Kirchengemeinde Groß Bisdorf, zu der für 14.30 Uhr in das alte Pfarrhaus eingeladen wird.

Ein Seniorensicherheitsberater gibt an dem Nachmittag Tipps zum richtigen Verhalten. Zu der Gesprächsrunde sind nicht nur Kirchenmitglieder und Senioren, sondern alle am Thema Interessierten willkommen, lädt Pastorin Brunke Ziemann ein.

Von Anja Krüger