Stralsund

„Hallo Oma, hier ist Andreas.“ So meldete sich der Anrufer, als es am Donnerstag um 15.25 Uhr in Krönnewitz bei einer älteren Frau klingelte. Doch da hatte der Betrüger die Rechnung ohne die 77-Jährige gemacht. Sie wusste, sie hat viele Enkel, aber ein Andreas ist nicht dabei. Und schwupp hatte sie aufgelegt.

Oma-Masche zieht nicht mehr

Der Gauner gab nicht auf und versuchte es um 17.30 Uhr noch mal – wieder mit „Hallo Oma“, diesmal mit anderem Namen. Aber die Rentnerin ließ sich nicht verschaukeln. „Ich erkenne doch meine Enkel an der Stimme“, hatte sie den Polizisten gesagt, die die Anzeige aufgenommen haben.

Elfmal haben Betrüger in ganz Vorpommern-Rügen im Laufe des Donnerstags versucht, ältere Leute um ihr Geld zu prellen. Und elfmal ist es den Trickbetrügern nicht gelungen, an Bares oder Überweisungen zu kommen.

„Die Leute sind wirklich sensibler geworden, die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit von Polizei und Medien trägt erste Früchte. Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Polizeisprecher Mathias Müller gestern im OZ-Gespräch und ergänzt: „Gar nicht auszudenken, wie groß in diesem Fällen der Schaden gewesen wäre. Super, dass sogar über 80-Jährige solche Gespräche beenden und erst einmal ihre Angehörigen informieren.“

Seniorin aus Kummerow reagiert blitzschnell

Ganz pfiffig hat sich auch eine Frau aus Kummerow aus der Affäre gezogen. Als sich am anderen Ende der Leitung mit „Ich bin’s, Andreas“ ein Gespräch begann, das sich um einen Haus-Kauf in Greifswald drehte, für den derjenige dringend Geld brauche, sagt die Kummerowerin einfach: „Ich hab kein Geld, und auf dem Konto ist auch minus.“

Eine 89-jährige Stralsunderin wurde gegen 12.30 Uhr von ihrem vermeintlichen Enkel angeklingelt. Der forderte 12 000 Euro für den Kauf einer Eigentumswohnung von der Frau. Die Frau kam dieser Forderung nicht nach und beendete das Gespräch.

In Barth erhielt eine 79-jährige Frau gegen 11.15 Uhr einen Anruf von einem ihr unbekannten Mann. Dieser gab sich als Angehöriger aus und bat die ältere Dame um Hilfe beim Kauf einer Ferienwohnung. Nach Beendigung des Telefonats verständigte die Seniorin ihre Angehörigen und im Anschluss die Polizei.

Zwei Fälle auf Rügen

In zwei weiteren Fällen sind am Donnerstag auf der Insel Rügen Trickbetrüger gescheitert, ältere Bürger um ihr Hab und Gut zu bringen. Darüber informierte die Polizei. So sei gegen 9.30 Uhr eine 80-jährige Frau aus Bergen von einer unbekannten Frau angerufen worden. Die habe sie darüber informiert, dass sie bei einem Gewinnspiel 49 900 Euro gewonnen hätte.

Um den Gewinn einzulösen, sollte die Geschädigte Guthabenkarten (Steam-Karten) im Wert von insgesamt 900 Euro kaufen. Die Frau habe sich im Anschluss, wie von der Anruferin gefordert, in einen Supermarkt begeben. Eine aufmerksame Verkäuferin sei stutzig geworden und verständigte die Polizei, sodass eine Übergabe der Karten nicht zustande gekommen sei.

Gegen 12 Uhr sei eine 85-jährige Rüganerin von einem Mann angerufen worden, der sich als ihr Neffe ausgegeben habe. Er wollte der Frau weismachen, dass ihr Sohn umgehend 15 000 Euro für den Kauf einer Eigentumswohnung benötige. Die Frau habe die Masche erkannt, das Telefonat beendet und im Anschluss ihre Kinder angerufen. Die wiederum verständigten die Polizei, die in diesem und anderen Fall wegen des Verdachts des versuchten Betrugs ermittelt. Fünf weitere Fälle kamen bis zum Abend dazu.

Trotzdem wachsam bleiben

Auch wenn sich die Täter meist mit unbekannten Nummern melden, fiel am Donnerstag auf, dass sich hier eine Gruppe wohl den ganzen Tag das Telefonbuch von Vorpommern-Rügen durchgesehen und abtelefoniert hat. Zeitlich eine Reise von Rügen nach Barth und Stralsund bis hin in die ländliche Region rund um die Hansestadt.

Doch auch wenn diesmal alle Angerufenen richtig gehandelt haben – unsere Senioren sind eben fit –, sollten alle wachsam bleiben und bei verdächtigen Anrufen sofort auflegen, rät der Stralsunder Polizeihauptkommissar Mathias Müller. Dann könnten die Betrüger in unserem Kreis vielleicht bald die Enkel-Masche aufgeben...

Das sind die dreistesten Betrugsfälle in MVEnkeltrick: Oft Sparkassenkunden betroffen

Ines Sommer