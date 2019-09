Shakespeare, Lars von Trier und Verdi: Das planen die Theater in MV

Rostock/Schwerin/Greifswald

Ein anderer Geist ist es schon, der jetzt am Volkstheater Rostock zu spüren ist. Der neue Intendant Ralph Reichel hatte zur Präsentation des Programms der Spielzeit 2019/20 seine Führungsmannschaft im kleinen Chorprobensaal des Volkstheaters zusammengeholt. Wohl auch, um zu zeigen, dass es im Hause flache Hierarchien und auch einen neuen Gemeinschaftssinn gibt.

Reichel war vor drei Jahren zusammen mit dem Intendanten Joachim Kümmritz nach Rostock gekommen. Er war seither als Schauspieldirektor und Vize-Intendant tätig und hat nun die Führung übernommen. „Wir haben eine Zeit hinter uns, in der das Theater stabilisiert wurde“, sagte er im Hinblick auf frühere Turbulenzen rund um die fristlose Kündigung des Intendanten Sewan Latchinian. „Es ist Ruhe reingekommen, Ruhe zum Arbeiten“, sagte Reichel. Nun wolle das vorwitzige, junge und manchmal auch tollpatschige Team auf die Stadtgesellschaft zugehen. „Wir wünschen uns, dass die großen Augen, mit denen wir in die Stadt gucken, uns auch genauso offen und neugierig entgegenkommen.“

Seit langem wieder ein Shakespeare-Stoff

Mit der Spielzeiteröffnung am 8. September erfolgt ein unterhaltsamer Start in die neue Spielzeit. Es folgt am 14. September die Premiere von „ Richard III.“ – seit langem wieder ein Shakespeare-Stoff. Die Verdi-Oper „La Traviata“ hat am 5. Oktober Premiere, es ist die erste Opernproduktion für den Conductor in Residence, Marcus Bosch.

Wie Bosch, künstlerischer Leiter der Norddeutschen Philharmonie, sagte, werde der musikalische Schwerpunkt der vergangenen Saison mit dem russischen Komponisten Sergei Prokofjew fortgesetzt. Es gebe nun aber mit „Sehnsucht Europa“ eine andere Blickrichtung. Es gehe ihm darum zu zeigen, wie lange es schon die Verbindung zu Russland und die tiefen kulturellen Wurzeln gibt.

Spielplan mit politischer Dimension

„Die Künstler damals haben die Sehnsucht Europa befeuert. Heute steht das leider im Kreuzfeuer“, betonte Bosch. Das, wofür die Komponisten damals gekämpft haben, scheinen Teile der Gesellschaft leichtfertig abzugeben, machte er auch die politische Dimension des Spielplans deutlich.

Eine Reihe von Kooperationen bringt das Volkstheater auf neue Wege, so mit der Hochschule für Musik und Theater Rostock, der Kulturbühne Moya, dem Ostseestadion und dem FC Hansa. Das Weihnachtssingen, wie es in anderen Städten bereits üblich ist, wird zum ersten Mal im Ostseestadion abgehalten. Und zum 30. Jahrestag des Mauerfalls wird ein besonderes Theaterprojekt im Ateliertheater zu sehen sein: „Looking for Freedom: Theater, Hits und tanzende Geschichte – auf Spurensuche in Mecklenburg“, Premiere am 3. Oktober.

„Fridays For Future“ in Parchim

Die Rolle eines Stadttheaters hat Rostocks neuer Intendant für sein Haus so definiert: „Wir wollen gleichermaßen unterhalten und aufwühlen“, sagte Ralph Reichel über den Anspruch des Theaters. Man wolle „auf die Stadtgesellschaft zugehen“, so der Intendant, dabei auch „etwas frecher“ sein.

DasMecklenburgische Staatstheater Schwerin startet mit fünf Premieren: „Pettersson & Findus“ am 14. September im E-Werk, das Junge Staatstheater Parchim zeigt am 14. September „Fridays For Future“, Oscar Wildes Komödie „ Bunbury oder von der Notwendigkeit, ernst zu sein“ hat am 20. September im Großen Haus in Schwerin Premiere. Im E-Werk folgt eine Woche später die Gesellschaftssatire „Idioten“ nach Lars von Trier. Das 1. Sinfoniekonzert eröffnet am 23. September den musikalischen Reigen mit Werken von Sergej Rachmaninow, Ludwig van Beethoven und Philip Glass.

„Der Froschkönig“ nach Grimm in Anklam

Die Vorpommersche Landesbühne feiert in diesem Jahr 70 Jahre Theater Anklam und startet in die 71. Spielzeit. Die Premiere „Der Froschkönig“ nach Grimm ist am 12. Oktober. Die Ensemblemitglieder von der Gruppe „Kinderland“ starten mit „Die Schneekönigin“ in die neue Spielzeit. Bis zum Jahresende locken unter anderem das Kinderstück „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ am 20. Oktober und „ Effi Briest“ nach Theodor Fontane in der Regie von Marco Bahr am 16. Oktober und „Tartuffe“ von Moliere am 23. November, Regie führt Wolfgang Bordel. Die Amateurensembles in Barth und Anklam bereiten zu Silvester wieder Premieren vor.

DasTheater Vorpommern bietet mit Musiktheater, Ballett, Schauspiel und Konzert vom Puppentheater bis zu großen Opern ein Programm mit 20 Premieren. Vier davon erwarten das Publikum im Musiktheater. Zu Beginn der Spielzeit am 12. Oktober in Stralsund steht Giuseppe Verdis Oper „Der Troubadour“, dazu kommt „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár. Drei Premieren präsentiert das Ballett Vorpommern, so „Und die Seele unbewacht …“ am 26. Oktober in Greifswald. Das Schauspiel zeigt dreizehn Premieren. Unter anderem die Premieren von „Hamlet“ am 12. Oktober in Greifswald und „Hamletmaschine“ am 11. Oktober im Greifswalder Rubenowsaal. „Spamalot – das Musical“ erzählt die Geschichte von König Artus und seiner Tafelrunde im Monty-Python-Manier.

Die acht Philharmonischen Konzerte bieten ein vielseitiges Programm. Der „Beethoven-Zyklus“ wird fortgesetzt, zum 250. Geburtstag des Komponisten der Wiener Klassik im kommenden Jahr wird das Philharmonische Orchester Vorpommern bis Herbst 2020 Beethovens Sinfonien zyklisch aufführen.

