Shoppen im Strelapark Stralsund: Das war los am großen Verkaufssonntag

Stralsund/Kramerhof

Mit Mega-Rabatten, hohem Personaleinsatz und viel Euphorie sind die Stralsunder Händler in das Super-Sale-Wochenende mit verkaufsoffenem Sonntag gestartet. Doch die Bilanz fällt im Nachhinein teils ernüchternd aus. „Wir haben mehr Umsatz erhofft“, sagt Robert Witthaus vom kleinen Laden „Tee zum Keks“ im Strelapark.

„Die Kunden sind verunsichert. Man spürt es in den Gesprächen. Oft ist ihnen unklar, was gerade gilt und wer kommen darf. Da leisten wir Händler momentan viel Aufklärungsarbeit.“ Auch unliebsame Gespräche würden nicht ausbleiben. „Wir können da nur um Verständnis für unsere Branche werben. Wir machen die Regeln ja nicht.“

Kunden sind verunsichert, die Konkurrenz ist groß

Froh waren die Händler jedenfalls, dass sie am Wochenende von der 2G-Regel noch verschont blieben. Denn am Freitag hatte sich die Corona-Lage im Kreis Vorpommern-Rügen leicht entspannt, die Warnstufe sprang von „Rot“ zurück auf „Orange“. Sollte 2G in den kommenden Tagen dennoch kommen, sind die Händler vorbereitet. „Wir haben schon bessere Verkaufssonntage erlebt“, sagt Modehändler Kai Gude.

„Auch bei uns im Laden rufen die Leute an und fragen, ob sie noch kommen dürfen. Doch nicht nur die Unsicherheit bei den Kunden ist groß, auch die Konkurrenz. Viele Kunden nutzen die Chance, nochmal auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Nicht nur in Stralsund, sondern auch in Rostock oder Greifswald.“ Dadurch würden überregionale Kunden fehlen, die sonst seine Läden im Strelapark oder auch in der Altstadt ansteuern würden.

Kunsthandwerkerin Birgit Janke betreibt einen Stand im Strelapark. Quelle: Kay Steinke

Auf ein gutes Geschäft in der kommenden Woche hofft Birgit Janke. „Der verkaufsoffene Sonntag hätte besser laufen können“, sagt die Stralsunderin, die einen Stand mit Kunsthandwerk mitten in der Mall betreibt. Dort bietet sie noch bis zum Ende der Woche ihre bemalten Fliesen an – die mit Sprüchen wie „Weihnachten ist keine Jahreszeiten, es ist ein Gefühl“ – Hoffnung auf Weihnachten machen.

Sängerin Anke Scheer sorgte für vorweihnachtliche Stimmung

Für vorweihnachtliche Stimmung sorgte mitten in der Mall die Stralsunder Sängerin Anke Scheer, die musikalisch vom US-amerikanischen Multi-Instrumentalisten Fontaine Burnett begleitet wurde. Neben „Last Christmas“ als dezente Reggae-Version feierte ihr Weihnachtssong „Together We Stand“ seine Stralsund-Premiere.

Der US-Amerikaner, Musiker und Singer-Songwriter tritt mit der Stralsunder Sängerin Anke Scheer im Stralsunder Strelapark auf. Quelle: Kay Steinke

„Wir müssen zusammenhalten. So kommt man am besten durch diese Zeit“, sagt Scheer zum Motto ihres Songs. „Für mich war es total schön, hier aufzutreten. Es ist alles so toll weihnachtlich geschmückt und die Leute halten an, lauschen und wippen mit.“

Im Strelapark traf sie auch etliche altbekannte Gesichter wieder. „Einige kannte ich noch von früher. Damals gab es hier noch das Fun“, sagt sie. Zum Bummeln durch die Läden hatte die Sängerin, die jetzt in Hamburg wohnt, jedoch keine Zeit. „Nach den Auftritten geht es gleich zur Familie. Plätzchen backen“, sagt sie.

Clown Maxxx erfreut Kinder mit Show und Walking-Acts

Auch für Kinder hatte sich das Team vom Strelapark einiges ausgedacht. Nach Scheer gab es auf der Bühne eine Kindershow, zwischen Kiki Tee und Bäckerei Junge gab es zudem Kinderbasteln. Dort half die Rüganerin Charlotte Saße von „Clown Maxxx Events“ der kleinen Stralsunderin Soey-Marie beim Herstellen der ersten Weihnachtsdeko.

Charlotte Saße bastelt mit Soey-Marie im Strelapark. Quelle: Kay Steinke

Soey-Marie wurde von ihrer Oma Petra Ostendorf begleitet. „Die meisten Geschenke habe ich schon“, sagt die Stralsunderin. „Aber wir finden toll, was hier alles gemacht wird, gerade für die Kinder. Deshalb sind wir hier.“ Der Gründer von „Clown Maxxx Events“, Marko Pester, war selbst ebenfalls im Strelapark unterwegs – aber verkleidet als Nikolaus.

Als sogenannter Walking-Act erfreute er zusammen mit „Olaf dem Schneemann“ die Kinderherzen. „Olaf ist noch beliebter als der Nikolaus“, sagt Pester. „Es sei denn, es ist Nikolaussprechstunde.“ Sein Team ist auch am Dienstag und am Donnerstag da. „Der Verkaufssonntag lief schon gut. Es war mehr los als in der Woche“, schätzt er ein.

Zu wenig Testzentren: Warum auch Händler ausgebremst werden

„Der Andrang war vielleicht verhaltener als gewünscht, dennoch haben viele Kunden die Angebote wahrgenommen“, sagt Torsten Grundke, Chef vom Stralsunder Media Markt. Im Hinblick auf die Zukunft muss aus seiner Sicht dringend nachgesteuert werden. „Es gibt zu wenig Testmöglichkeiten in der Region. Auch wenn der Handel bisher noch von 2G verschont blieb, ist er indirekt dennoch betroffen. Denn die Leute wollen alles nutzen, einen Glühwein trinken, ins Café gehen oder eben auch körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen.“

Deshalb würden sich viele Leute am Testzentrum anstellen, auch wenn sie für den Einkauf keinen Test benötigen. „Insgesamt muss das Testen schneller gehen“, sagt Grundke. Am Sonntag mussten Testwillige am Strelapark bis zu einer Stunde Wartezeit in Kauf nehmen. Nicht alle wollten dabei überhaupt einkaufen. „Wir brauchen den Test für die Arbeit“, sagt ein Mann. „Hoffentlich kommen wir noch ran.“

Strelapark Stralsund: Wichtige Infos Der Strelaparkhat als Mall für alle – unabhängig vom Impfstatus – geöffnet, weil auch Versorger wie Aldi und Famila im Gebäude untergebracht sind. Stand Sonntagabend kann der Einzelhandel (Mode, Spielsachen, Elektronik etc.) am Montag noch ohne 2G öffnen. Jeder Kunde sollte die dynamische Corona-Lage in MV jedoch im Blick behalten. Für die Gastronomiegilt seit Donnerstag 2G+. Die Gastronomen kontrollieren die Regelung vor Ort, wenn sich ein Gast hinsetzen will. Die Speisen und Getränke von „Dimi the Greek“ oder „Kiki Tee & Food“ etc. werden aber auch zum Mitnehmen angeboten. Direkt am Strelaparkbefindet sich eines der größten Testzentren in der Region. Die Öffnungszeiten: Mo-Sa 8.30-18.00 Uhr und am Sonntag von 10-16 Uhr. Man benötigt laut Social Health Care (SHC) zwar keinen Termin, dennoch kann der gesamte Testprozess enorm beschleunigt werden, wenn über die SHC-Website vorher ein Termin gebucht und die Kontaktdaten digital hinterlassen werden.

Viele Kunden in der Altstadt unterwegs

Auch in der Stralsunder Altstadt war am Wochenende einiges los. So flanierten viele Weihnachtsmarkt-Besucher zwischen dem Alten Markt und dem Neuen Markt hin und her – und kehrten dabei in zahlreiche Läden ein. Dabei machten nicht nur die großen Läden wie Peek & Cloppenburg oder das Modehaus Jesske mit, sondern auch kleine wie die Goldschmiede Pergande oder etwas abseits von der Shopping-Meile Ossenreyer-Straße der Treibholz-Store, bei dem Skate- und Kiteboards – auch maritime, nachhaltige Mode gibt.

Das Rostocker Pärchen Tom und Katrin sind extra nach Stralsund gekommen (v.l.) und haben sich von Treibholz-Fachverkäufer Joscha Czolbe beraten lassen, um für sich die passenden handgefertigten Produkte zu erstehen. Quelle: Christian Roedel

Fachverkäufer Joscha Czolbe war mit dem Umsatz zufrieden. „Für uns lief es ganz gut“, sagte er. Er beriet unter anderem das Rostocker Pärchen Tom und Katrin – die zum Shoppen und für den Weihnachtsmarkt extra nach Stralsund gekommen waren. Auf ihrem Wunschzettel standen unter anderem Mützen und Handschuhe. Und auch eine Holzuhr hatte es dem Pärchen angetan – doch diese ließen sie im Laden zurück. Vorerst jedenfalls.

Von Kay Steinke