Shoppen in Stralsund: Von der Hoffnung auf ein Leben ohne Mundschutz

Gestern hatte ich doch wirklich meinen Mundschutz vergessen. Zum ersten Mal in diesem Lockdown. Denn seit das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung zum Einkaufen bei uns Pflicht ist, habe ich dafür ein Depot im Auto. Doch dieses hatte ich nicht dabei. Ich wollte meine Schritt-Bilanz aufwerten. Dies tat ich auch, den fehlenden Schutz bemerkte ich erst, als der Sicherheitsdienst vor mir stand. Ups! Ich drehte um und gönnte mir ein paar zusätzliche Kilometer. Nach der Zeit im Home-Office fühlt sich so eine Extrarunde an der frischen Luft auch gut an.

Das Einkaufen mit Maske ist hingegen weniger angenehm. In kürzester Zeit ist meine Brille beschlagen. So steuere ich dann halbblind durch den Markt – und kaufe nur, was ich auch erkennen kann. Daher: Hut ab vor den Menschen, die im Job täglich eine Bedeckung tragen müssen. Auch wenn diese laut Virologen für unseren gemeinsamen Schutz gut sein soll, sehne ich den Tag herbei, an dem ich einen Mundschutz endlich wieder vergessen kann.

Von Kay Steinke