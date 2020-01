„Silver Fjord“: Dieses Schiff bringt Hering nach Vorpommern

Stralsund/Maloy

Man erkennt sie mit geschultem Auge gleich: Seeleute, die auf der Straße am Langenkanal in Stralsund vom Landgang zurückkommen. Ihr leicht wankender Gang verrät Seebeine, dazu sind die Männer mit vielen Tüten schwer bepackt. Zwischen dem Parkhaus „Am Ozeaneum“ und dem Gebäude der SWS Seehafen Stralsund GmbH verschwinden sie plötzlich in einem schmalen Gang. An der Gangway trifft man sie wieder.

14 Uhr: Die große Seitenpforte wird gerade geschlossen, über die zuvor noch Gabelstapler in den Ladekühlraum gerollt sind. Schiffsmakler Frank Krämer der Rostocker Firma Frachtcontor Junge hat per Telefon informiert, welche Ladung die „ Silver Fjord“ in Stralsund gelöscht hat: 1200 Tonnen gefrosteten Atlantik-Hering aus dem norwegischen Hafen Maloy nördlich der Hansestadt Bergen.

Die Partie sei für die Firma Rügenfisch in Sassnitz bestimmt, die daraus Dosenfisch produziere. Offenbar reiche die dortige Kühlhauskapazität nicht. „Der Stralsunder Hafen bietet die passende Alternative“, erklärt er. Eine Konkurrenz für die lokale Fischer sei das nicht, die können und dürfen gar nicht so viel fangen.

Der 1984 gebaute 77,60 Meter lange und 13,17 Meter breite norwegische Kühlfrachter „ Silver Fjord“ der Fjord Shipping A/S ist wieder auslaufklar. Der Kapitän sei auf der Brücke, hört man auf Englisch mit russischem Akzent von einem der Männer. „Njet problem“, ihn dort zu sprechen.

„ Sergei Kurashov my name, welcome on board!“, stellt sich der Kapitän vor. Er wartet noch auf den Lotsen. Es bleibt Zeit für einen „Brückenschnack“. Dritter Offizier Valentin Davydov – „wie die Zigarre“, grinst der 29-Jährige und bedient den Kaffeeautomaten, so dass es auf der Brücke bald duftet. Die neunköpfige russische Crew sei überwiegend in Sewastopol auf der Krim zu Hause. „Dort leben zu 70 Prozent Russen“, sagt er, und legt nach: „Die Halbinsel ist bis 1954 schon immer russisch gewesen. Damals verschenkte sie der ukrainische KP-Chef Nikita Chruschtschow leichtfertig an seine Landsleute und wir haben im Referendum von 2014 zu 96 Prozent für Russland votiert“. Warum? „Weil der Lebensstandard hier besser ist und man doppelt so viel verdient“, ist Valentin überzeugt. „Wir sind Russen und wollen in unserer russischen Heimat leben, so einfach ist das!“

Was sie von Stralsund gesehen hätten? Die Altstadt und vor allem die „ Gorch Fock“ (I), die ja seit 1951 als „Tovarishsh“ russisch und nach der Wende ukrainisch gewesen sei. Mit deren letztem Kapitän Yuri sei Sergei noch auf die Seefahrtsschule in Sewastopol gewesen. „Aber wir respektieren die Geschichte“, meint Valentin ernst, „sonst würde es diesen schönen Großsegler wahrscheinlich nicht mehr geben“. Ein anderes Segelschulschiff indes, die „Druzhba“, würde in Odessa nur noch vor sich hingammeln und verfallen.

Das Gespräch endet, als der Seelotse der Brüderschaft Wi-Ro-St ( Wismar-Rostock-Stralsund) die Szene betritt. Thomas Langhinrichs aus Wustrow fragt erst mal nach dem Tiefgang und bespricht dann mit Kapitän Kurashov das Auslaufmanöver sowie die vierstündige Reise durch Sund und Bodden zur Ostsee. Sie fahren zur Warteposition bei Skagen, „bis wir wissen, wo wir Fisch laden sollen“. Während der Reise nach Norden wird strammer Westwind erwartet, der den in Ballast mit nur 3,80 Meter nicht sehr tief gehenden Spezialfrachter ordentlich durchschütteln wird. „Sind wir gewohnt“, grinst Valentin. „Da ging die See über zehn Meter hoch, mit diesem kleinen Schiff kein Zuckerschlecken!“

Viel Verkehr auf dem Strelasund

15 Uhr: Die Gangway wird eingeholt. Am Heck knattert wie zum Abschied die bunte Bahamas-Flagge im Wind. Mit dem Auslaufen sind gleich drei Frachter auf Gegenkurs in den Südhafen: MS „ Wilson Humber“, MS „ Seeland“ und MS „FG Levent“. Es brummt also am Sund.

15.15 Uhr: Zwei Festmacher der Seehafen GmbH stehen schon in Warteposition, um die Leinen nach Kapitänsanweisung loszuwerfen. Die 3180-PS-Hauptmaschine grummelt hörbar stärker und das Bugstrahlruder drückt den hoch aufragenden schwarzen Rumpf von der Pier weg. Zuletzt fliegt die Vorspringleine ins Wasser. Die Schraube quirlt das Heckwasser schäumend auf und die „ Silver Fjord“ schiebt sich der Ziegelgrabenbrücke entgegen.

