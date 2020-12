Silvester im Corona-Jahr - Silvester 2020: Was in Stralsund verboten ist – und was erlaubt

Während die Ordnungsämter in Stralsund und Umgebung keine Kontrollen durchführen wollen, wird die Polizei verstärkt Streife laufen und fahren, um die Einhaltung der Feuerwerksverbote sicherzustellen. Dabei geht es vorrangig um Hotspots.