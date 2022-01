Silvester 2021 in Stralsund: Kerzen für Leon (17✝), Rakete für Sternenkind

Stralsund

Zwar war der Jahreswechsel in Stralsund Ende 2021 eher ruhig, dennoch wurde es an vielen Orten der Hansestadt an Silvester emotional. So erinnerten etliche Stralsunder mit einer schönen Geste an das traurige Schicksal des verstorbenen Leon. Der junge Stralsunder war im Sommer 2021 nach einem schweren Sturz mit seinem Moped den Verletzungen erlegen. Er wurde nur 17 Jahre alt. An der damaligen Unfallstelle, einer Laterne an der Karl-Marx-Straße, entzündeten sie etliche Kerzen.

Bewegend wurde es zum Jahresende hin auch für eine junge Mutter. Vor einem Jahr hatte sie am 31. Dezember ihr Baby verloren. Ein Freund organisierte ihr kurzfristig noch an Silvester über Facebook eine Rakete – damit sie diese als Gruß zu ihrem verstorbenen Sohn – einem Sternenkind – hochschicken konnte.

Strahlen der Hoffnung über Stralsund

Von der Stralsunder Marienkirche wurden Laserstrahlen in alle Richtungen gesendet. Quelle: Kay Steinke

Sonst blieb der Himmel über Stralsund weitgehend dunkel. An nur wenigen Stellen in der Stadt wurde wirklich geböllert, oder Feuerwerk abgebrannt. Dies sah man auch am Neujahrstag, weil einfach viel weniger Müll an den Straßen liegt. Auch die Hansestadt durfte kein großes Feuerwerk abbrennen. Gesetzt wurde jedoch ein Zeichen mit einer Lasershow. So erleuchtetet Strahlen von 18.30 Uhr bis 00.30 den Himmel über der Hansestadt. Als Zeichen des Zusammenhalts sollte diese in allen Stadtteilen zu sehen sein.

Fast wie Feuerwerk: Mit Salut-Schüssen ins neue Jahr

Kanonen-Feuer am Stralsunder Hafen. Quelle: Christian Rödel

Ein Zeichen der Hoffnung setze auch die Stralsunder Stadtwache. Fünf Kameraden ließen es mit der Kanone „Stralsunder Orgel“ im Stadthafen an der Gorch Fock ordentlich krachen. Laut eigenen Angaben feuerten sie Salut-Schüsse für ein historisches Jubiläum ab. „Für uns ist der 31. Dezember 2021 ein besonderer Tag“, erklärte Schafrichter Jan Holtfreter (51) von der Stralsunder Stadtwache. „Denn vor genau 400 Jahren ist die erste Phase des 30-Jährigen Krieges beendet worden. Es gab sogar einen Friedensvertrag.“ Der Frieden hätte zwar nicht lange gehalten, dennoch hätten die damaligen Wächter das Ereignis genutzt – um ebenfalls Salut-Schüsse abzugeben. Damals sei die Böllerei jedoch eher ein Vorwand gewesen. „In Stralsund gab es zu der Zeit einen Stadtwächter, der sehr verliebt war. Seine Liebste weilte jedoch außerhalb von Stralsund. Beide waren sehr traurig. Daher hatte der Wächter die Idee, Salut-Schüsse abzugeben. Weitere Wächter hätten sich diesem Ritual angeschlossen“, sagt Holtfreter. „Das hätte damals ziemlich viel Ärger gegeben.“ Heute können die Stadtwächter jedoch sagen: „Wir schießen für die Verliebten.“ Ob sich die Geschichte vor 400 Jahren wirklich so zugetragen hat, wie Holtfreter beschreibt, ist jedoch unklar.

Liebespaar feierte auf Kutter Nordstern Silvester

Tim Kählert und Anja Herwig auf dem Kutter Nordstern. Quelle: Christian Rödel

Doch andere Verliebte wurden ganz in der Nähe – und zwar am Kutter Nordstern – von der Aktion überrascht. Denn die zwei Magdeburger Tim Kählert und Anja Herwig hatten ihren Camper auf der Hafeninsel geparkt – und schlemmten sich gemeinsam durch das Angebot ihres Lieblingskutters. Dabei gab es unter anderem die legendären „Fish & Chips“ von Fischbrötchen-Verkäufer Dirk Qualen. Die ganze Kutter-Crew hatte an Bord alles festlich geschmückt und mit Kerzen und Lichtern dekoriert. „Wir kennen den Kutter hier schon lange. Deshalb sind wir hier“, sagt Kählert. Ob es im Camper derzeit nicht zu kalt ist? „Nein. Wir haben in der letzten Nacht sogar geschwitzt“, scherzt er.

Von Kay Steinke