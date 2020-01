Silvester-Brand in Wolfshagen: Jetzt wird gegen die Bewohnerin ermittelt

Wolfshagen

Der Brand einer Doppelhaushälfte in Wolfshagen (Vorpommern-Rügen) nahe Stralsund mit hohem Sachschaden ist Ermittlungen zufolge fahrlässig verursacht worden. Das hätten Untersuchungen eines Gutachters ergeben, sagte ein Polizeisprecher in Stralsund. Gegen die 35-jährige Bewohnerin, die zum Brandzeitpunkt allein im Haus war, werde nun wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Bei dem Feuer am Dienstag war ein Schaden von rund 180 000 Euro entstanden.

Familie verlor Haus an Silvester

Die 35-Jährige hatte nach eigenen Angaben am Morgen des Silvestertages gegen 8 Uhr einen lauten Knall gehört, anschließend habe sich ein dichter Schwelbrand ausbreitet. Die Frau konnte sich und mehrere Hunde aus dem Haus retten. Doch sie und ihre dreiköpfige Familie wird vorerst woanders unterkommen müssen, denn das Feuer zerstörte den Dachstuhl, die Haushälfte wird unbewohnbar bleiben.Rund 80 Feuerwehrleute verhinderten Schlimmeres. So konnten die Flammen nicht auf die andere Haushälfte übergreifen. Das dort lebende Ehepaar wurde in Sicherheit gebracht und konnte dort bereits wieder einziehen.

Von kst/dpa